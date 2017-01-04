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Tesla CEO'su Elon Musk Donald Trump'ın Danışmanı Oldu

Musk Trump

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin CEO’ları ile bir toplantıda bir araya gelen Amerika Birleşik Devletleri’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, toplantıdan hemen önce görev süresinde ekibinde yer alacak danışmanlarını açıkladı. Açıklanan isimler arasında Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’un da olması hayli dikkat çekti.

ABD’nin seçilmiş başkanı iş adamı Donald Trump, teknoloji dünyasının üst düzey yöneticileri ile düzenlediği toplantıda Tesla, Facebook, Apple, Microsoft ve Amazon gibi dünya devi şirketlerin üst düzey yöneticileri, Trump’ın New York’taki ofisinde yerlerini aldı. Toplantı başlamadan önce danışmanlığını üstlenecek ekip ile ilgili konuşan Trump, beklenmedik isimleri danışmanı olarak açıkladı. Görev süresinde Trump’ın danışmanları arasında Tesla’nın CEO’su Elon Musk ve Uber’in CEO’su Travis Kalanick isimleri açıklandı. Toplantıda Twitter’dan bir yönetici bulunmaması da yine dikkat çekici bir detay oldu.

Silikon Vadisi ile seçim süresince kendisine destek verilmediği konusunda gergin ilişkilere sahip olan Trump, bu hamlesi ile şaşırtırken Silikon Vadisi ile arasındaki buzları da eritmişe benziyor. Yeni döneminde Trump ve dünyanın lider teknoloji şirketleri artık birlikte hareket edecekler. Daha önce Elon Musk gibi Trump’ın başkanlığı konusunda muhalif görüşlere sahip olan bu isimlerin yeni başkanlık döneminde danışmanlık görevini nasıl yürüteceği şimdiden merak konusu oldu.

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Elon Musk Şimdi de Tünel Kazmak İstiyor!

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Yazar: - 04.01.2017

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