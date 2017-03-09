Tesla, Hawaii'yi Güneş Enerjisiyle Donattı!

Çağımızın en büyük teknoloji firmalarından olan Tesla, sürdürülebilir enerji konusundaki atılımlarını devam ettiriyor. Firmanın Kapaia Project adını verdiği yeni projesiyle Hawaii'ye bağlı Kauai Adası'nın gece enerji ihtiyacı güneş enerjisi kullanılarak gideriliyor. Kauai Adası, gündüz bolca güneş almasından ötürü güneş panelleri yerleştirildiğinde kendi enerji ihtiyacını sadece güneşten karşılayabilecek kapasitede. Fakat gece olduğunda güneş enerjisinden faydalanmak mümkün olmuyor. İşte bu noktada da Tesla'nın ürettiği Powerpack adlı bataryalar devreye giriyor. Powerpack bataryalar gündüz toplanan güneş enerjisini depolayarak bu enerjinin gece kullanılabilmesini mümkün kılıyor.

Tesla, Kapaia Project dahilinde adaya 54.978 adet güneş paneli yerleştirmiş. Bu güneş panelleri toplamda 13 megawattlık kapasiteye sahip. Powerpack pillerin enerji depolama kapasitesi ise 52 mWh olarak not ediliyor. Üretilen enerji, Hawaii'nin bütün enerji ihtiyacını karşılamıyor olsa da adanın fosil yakıtlara olan bağımlılığını ciddi derecede azaltıyor. Senelik olarak 1.6 milyon galon akaryakıt tasarrufu yapılacağı öngörülmekte. Sonuç olarak hem çevre daha az kirlenecek ve Hawaii'nin benzersiz doğası korunacak, hem de enerji üretim maliyeti düşürülecek.

Hawaii'nin hedefi 2045 yılında adanın enerji ihtiyacını tamamen sürdürülebilir enerji ile karşılamak. Bu iş için güneş enerjisi istasyonlarının yansıra rüzgar enerjisinden ve biyolojik atıkların geri dönüştürülmesinden faydalanılması planlanıyor.

Tesla, daha önceden farklı adaların enerji ihtiyacını tamamen güneş enerjisi ile gidermeyi başarmıştı. Ayrıca firma SolarCity firmasını satın aldıktan sonra güneş enerjisi toplayan kiremitler üretmiş ve evlerin bütün enerji ihtiyacını güneş enerjisiyle karşılayacak sistemi geliştirmişti.

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