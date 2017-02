Tesla Logosunun Anlamı Açıklandı

Ürettiği elektrikli otomobiller ile dünyayı sallayan ve otomobil sektörüne yön veren Tesla'nın logosunun anlamı bugüne kadar açıklanmamıştı. Şirketin sahibi Elon Musk, konuya dair ilk açıklamayı Twitter üzerinden yaptı.

Elon Musk, sahibi olduğu bir diğer girişim olan PayPal'i satmasının ardından 2003 yılında kurduğu Tesla Motors ile elektrikli araba sektörüne yön vermiş ve ürettiği araçlarla sektörü canlandırmıştı. Yeni modelleri ile satış rekorları kıran Tesla Motors'un çok beğenilen logosunun ne anlama geldiği ise bugüne kadar açıklanmamıştı.

Elon Musk'ın Twitter üzerinden logonun manasını soran bir takipçisine cevap vermesiyle birlikte logonun tam olarak neyi temsil ettiği de ortaya çıktı. Musk, şöyle bir açıklama yaptı: "SpaceX'te olduğu gibi, 'T' harfi de bir elektrikli motorun enine kesitini [ifade ediyor], aynı 'X' harfinin bir rocket eğrisini [göstermesi] gibi."

Kısaca logoda bulunan "T" harfi bir motor rotorundan sarkan dikmeyi gösterirken, hemen üzerindeki ikinci çizgi, yine otomobil motorlarında kullanılan statoru ifade ediyor. New Jerseyli tasarım ofisi RO-Studio tarafından tasarlanan SpaceX ve Tesla logolarının ikisi de, içerisinde bulundukları alanların temellerinden hareketle hazırlanmış iki logo olarak karşımızda duruyorlar.

@UKPJD Similar to SpaceX, the T is like a cross section of an electric motor, just as the X is like a rocket trajectory