?     Geri Bildirim
TamindirHaberProjeTesla Logosunun Anlamı Açıklandı

Tesla Logosunun Anlamı Açıklandı

tesla motors logo

Ürettiği elektrikli otomobiller ile dünyayı sallayan ve otomobil sektörüne yön veren Tesla'nın logosunun anlamı bugüne kadar açıklanmamıştı. Şirketin sahibi Elon Musk, konuya dair ilk açıklamayı Twitter üzerinden yaptı. 

Elon Musk, sahibi olduğu bir diğer girişim olan PayPal'i satmasının ardından 2003 yılında kurduğu Tesla Motors ile elektrikli araba sektörüne yön vermiş ve ürettiği araçlarla sektörü canlandırmıştı. Yeni modelleri ile satış rekorları kıran Tesla Motors'un çok beğenilen logosunun ne anlama geldiği ise bugüne kadar açıklanmamıştı.

Elon Musk'ın Twitter üzerinden logonun manasını soran bir takipçisine cevap vermesiyle birlikte logonun tam olarak neyi temsil ettiği de ortaya çıktı. Musk, şöyle bir açıklama yaptı: "SpaceX'te olduğu gibi, 'T' harfi de bir elektrikli motorun enine kesitini [ifade ediyor], aynı 'X' harfinin bir rocket eğrisini [göstermesi] gibi."

Kısaca logoda bulunan "T" harfi bir motor rotorundan sarkan dikmeyi gösterirken, hemen üzerindeki ikinci çizgi, yine otomobil motorlarında kullanılan statoru ifade ediyor. New Jerseyli tasarım ofisi RO-Studio tarafından tasarlanan SpaceX ve Tesla logolarının ikisi de, içerisinde bulundukları alanların temellerinden hareketle hazırlanmış iki logo olarak karşımızda duruyorlar. 

ABD Teknoloji Devleri Trump’la Buluşuyor, Cook ve Nadella Ön Sıralarda

Elon Musk Şimdi de Tünel Kazmak İstiyor!

Editöre Yaz:
Yazar: - 06.02.2017

Tesla Logosunun Anlamı Açıklandı İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Drone Savarlar Başbakanı Korudu Drone Savarlar Başbakanı Korudu Dronelar moda olduğundan beri türlü komik haberlerde rol aldılar. Yaygınlaşan her trend gibi, tehdit unsuru olabilecek droneların da anti silahları…
Facebook ve Google, Seçimlerde Yalan Haberi Önlemek İçin Fransa'ya Destek Oluyor Facebook ve Google, Seçimlerde Yalan Haberi Önlemek İçin Fransa'ya Destek OluyorSosyal medya platformu Facebook’un, seçim sürecine giren Almanya'da yalan haber paylaşımını önlemek üzere önlemler aldığının haberini daha… ABD'de Skandal Karar: Gmail Hesapları FBI İzlemesine Açılıyor! ABD'de Skandal Karar: Gmail Hesapları FBI İzlemesine Açılıyor!Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Philadelphia Bölge Mahkemesi, FBI'ın Gmail sunucularındaki kayıtlı verilere erişimine izin verilmesi gerektiğini…
Snapchat Android'e İhanet Ediyor Twitter'ın Android Sürümüne GIF Desteği Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

PROJE HABERLERİ

Tamindir E-Bülten