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Tesla Otomobil Sahiplerinin Kafalarını Taşlara Vurduğu Yer: Tesla Servisleri

Tesla Otomobil Sahiplerinin Kafalarını Taşlara Vurduğu Yer: Tesla Servisleri

Tesla, otomotiv sektöründe kilometre taşı kuruluşlardan biri. Özellikle ABD için ülkenin neredeyse gurur kaynağı denebilir. Ancak bu dev elektrikli araba üreticisinden araç sahibi olanlar tek bir konuda saçlarını yoluyorlar, o da araç bakım ve servisi.

Bir aracınız var ama onu kullanamıyorsanız, bu durum çok can sıkıcı olmaz mıydı? Tesla araç sahipleri için durum bundan ibaret. Tesla sahipleri, çok fazla para ödeyerek sahip oldukları araçları ile ilgili bir sıkıntıyla karşılaştıklarında araçlarını servisten aylarca geri alamadıklarından şikayet ediyorlar.

Elon Musk, Tesla'yı son derece hızlı bir şekilde kurup bugünlere getirdiğinde, hem eleştirenleri hem de destekçileri büyülemişti. Ancak son zamanlarda ABD'nin farkı Tesla servis noktalarından tüketicilerin şikayetleri yükseliyor ve Tesla hakkında farklı ön yargılar oluşuyor. Tesla Model S sedan ve Model X SUV araçları tüketicilerce ayakta alkışlansa da bu pahalı araçları bir kez servise sokmak, tonla sıkıntı anlamına geliyor ve aylarca servisten arabalar çıkamıyormuş.

Şikayetçiler, bir arabaya 100 bin dolar para döküp, sıkıntıyla karşılaştığında aracın aylarca serviste bekliyor olmasının çok rahatsız edici ve sinir yıpratıcı olduğu konusunda ağız birliği etmiş vaziyetteler. Bu bekleme periyotu, araçların yedek parçalarının servislerde bulunmamasından ve siparişlerin stoklara geç ulaşmasından kaynaklanıyormuş.

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Yazar: - 10.03.2017

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