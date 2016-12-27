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Tesla'nın Yeni Nesil Şarj İstasyonları Çok Daha Hızlı Olacak

Tesla Yeni Nesil Şarj İstasyonları

Tesla'nın elektrikli araçlarını duymayan kalmamıştır diye tahmin ediyorum. Bu araçlar 'Supercharger' denilen yerlerde şarj ediliyor ve çoğu muadiline göre çok daha hızlı olmasıyla dikkat çekiyor. Elon Musk'ın duyurduğu yeni nesil şarj istasyonları ise bu hızı birkaç katına çıkaracak. 

Tesla'nın şarj istasyonları, birçok firmanın istasyonundan kesinlikle daha hızlı ama umut ettiğimizden çok daha yavaş. Aracın yüzde 80'lik bir şarj durumuna ulaşması yaklaşık 40 dakika sürüyor ve gaz pompasında olduğu gibi kafamıza esince çıkartamıyoruz. Elon Musk işte bu konuya açıklık getirerek, gelecek hakkında olumlu mesajlar verdi. Bir kullanıcının "350 kW hayal mi?"sorusuna, "350 kW mi? Çocuk oyuncağı..." şeklinde yanıt veren Musk, yüksek kapasiteli istasyonların müjdesi vermiş oldu. 

Yeni nesil şarj istasyonları hem zaman tasarrufu hem de verimlilik açısından önem arz ediyor. Zira şarj etme süresi ne kadar kısalırsa, bir sonraki sürücünün bekleme süresi de o kadar kısalacaktır. Bu da giderek artan elektrikli araç talebinin ihtiyaçlarına daha hızlı cevap vermek için iyi olacaktır. 

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Yazar: - 27.12.2016

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