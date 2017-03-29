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Tetris'in Bazı RahatsızlıklarıTedavi Edebildiğini Biliyor musunuz?

Tetris'i Biliriz, Ancak Tetris'in Bazı Hastalıkları Tedavi Edebildiğini Biliyor musunuz?

Ne kadar basit gibi görünse de oldukça zorlayıcı olan Tetris oyunu, meğer aynı zamanda bir tedavi yöntemi olarak da kullanılabiliyormuş.

Psikoloji profesörü Emily Holmes, yıllarca oyunun tıbbi faydalarını keşfetmek için çalışmalar yürüttü. Holmes'a göre Tetris'in renkleri, şekli ve hareketleri son derece ilgi çekiciydi. Hem basit, hem de oldukça dikkat gerektiren bir oyundu. Hatta bazı oyuncular Tetris oynadıktan sonra rüyalarında düşen bloklar gördüklerini iddia ediyorlardı ki, buna 'Tetris etkisi' deniyordu. Bu özellikleri bir araya getirildiğinde, Tetris 'in bazı durumlarda terapi etkisi yarattığı söyleniyor.

Profesör Holmes'un ekibi, İngiltere'deki büyük bir hastanenin acil servisine kaldırılan trafik kazası geçirmiş şok yaşayan hastalarla bir çalışma yürüttüler. Ekip, hastalardan önce kazayı görselleştirmeleri istedi ve ardından kendilerine Tetris oyunu verildi. 20 dakika kadar sürecek bir oyunun bile kazanın yol açtığı rahatsız edici hatıraları durdurmaya yardımcı olduğu fark edildi. Araştırmaya göre, her travmatik olaydan sonra müdahale duruma etmek için yaklaşık 6 saatlik bir vakit var.

Hangi rahatsızlıklara deva oluyor?

Bunun yanı sıra Tetris göz tembelliğine de iyi gelebiliyor. 18 yetişkinin üzerinde denenen oyun, bu hastaların göz tembelliğini aşabileceklerini gösterdi. Çünkü oyun iki gözün birden çalışmasına yardımcı oluyor. Bu arada Tetris aşırı iştah ve seks bağımlılığını da tedavi edebiliyor. Tetris oyunu oynayan oyuncuların bu isteklerinde azalma olduğu belirtiliyor. Bu tür isteklerin görselleştirme gerektirdiği, onun için Tetris oynarken başka bir görseli düşünmenin zor olmasının bu duyguları yok ettiği düşünülüyor.

İndir76 MB
Tetris Blitz Android
Tetris Blitz Android Android için Tetris Oyunu

İndir39 MB
Tetris Blitz iOS
Tetris Blitz iOS Tetris Oyunu

İndir
Tetris 1.0.0
Tetris 1.0.0

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Yazar: - 29.03.2017

Tetris'in Bazı RahatsızlıklarıTedavi Edebildiğini Biliyor musunuz? İçin Yorum Yaz

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