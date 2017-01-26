The Ark of Craft: Dinosaurs
The Ark of Craft: Dinosaurs'da dinozorların dünyasında hayatta kalmaya çalışıyoruz
The Ark of Craft: Dinosaurs eğer heyecan dolu bir oyun tecrübesi yaşamak isterseniz oynamaktan keyif alabileceğiniz bir hayatta kalma oyunu.
Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonlarınıza ve tabetlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan The Ark of Craft: Dinosaurs'da dinozorların hakim olduğu bir dünyaya konuk oluyoruz. Bu dünyada hem avcı olabiliyoruz, hem de av olabiliyoruz. Besin zincirinde yukarı tırmanmak için kendi silahlarımızı inşa etmemiz, avcılardan kendimizi korumamız ve açlıktan ölmemek için avlanmamız gerekiyor.
Açık dünya yapısına sahip olan The Ark of Craft: Dinosaurs'da geniş bir haritada dilediğimiz gibi dolabiliyoruz. Oyun Minecraft ile büyük benzerlik gösteriyor. The Ark of Craft: Dinosaurs, Minecraft gibi görünmese de oyun mekanikleri açısından aynı mantığa sahip. Oyunda avlanmak için kullanacağımız silahlarımızı kendimiz yapabiliyor, ayrıca metal, odun ve taş kullanarak binalar ve sığınaklar inşa edebiliyoruz.
The Ark of Craft: Dinosaurs oyunculara dinozorları evcilleştirme ve onlardan faydalanma imkanı d vermekte.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
- Üretici:
- GameFirstMobile
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