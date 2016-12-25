The Beaters, Android telefon ve tabletler üzerinde oynanabilen bir bulmaca oyunudur.

Tayvanlı oyun geliştiricisi Akutsaki tarafından yapılan The Beaters, daha önce mobil cihazlarda çokça gördüğümüz bir oyun türünü kendisine göre yorumluyor ve üzerine küçük bir hikaye koyarak bizlerin karşısına çıkarıyor. Oyunun temel mekanikleri, herkesin bildiği Candy Crush ile aynı çalışıyor. Yani aynı renkli nesneleri yan yana getiriyorsunuz ve üzerlerine basıyorsunuz. Bir dokunuşla birlikte o nesneler yok oluyor ve yukarıdan yenileri geliyor. Böyle böyle ekrandaki renkli tamamlayarak, istenilen puanı almaya çalışıyorsunuz.

Bu sefer karşımızda şekerler yerine uzay taşları bulunuyor. Çünkü oyunda evrene yayılmış, işgalci bir ırka karşı kurduğumuz dört kişilik ekiple mücadele veriyoruz. Her bölümde istenilen görevleri tamamlayarak, işgali engellemeye çalışıyoruz. Bazı bölümlerde ise karşımıza "boss" diye tabir edilen güçlü düşmanlar çıkıyor ve onları dövmek için daha büyük eforlar saf etmemiz isteniyor. Küçük hikaye parçaları ve iyi animasyonlarla eğlenceli hale getirilen oyuna dair detayları ise hemen aşağıda bulabileceğiniz videodan izleyebilirsiniz.