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The Beaters
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The Beaters

(iOS)
The Beaters İndir Hemen İndir

417 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
The Beaters
The Beaters
The Beaters
The Beaters
The Beaters

Galaksiyi kurtarmaya hazır mısınız?

Ramazan Tugay Kahraman Son güncelleme 31 dakika önce

The Beaters, iPhone ve iPad üzerinde oynanabilen bir bulmaca oyunudur. 

Akatsuki isimli Tayvanlı bir oyun stüdyosu tarafından geliştirilen oyun, daha önce çokça gördüğümüz bir oyun türünü kendisine göre yorumluyor. Candy Crush ile pik noktasına ulaşan bu oyun türünde amacımız, benzer renkli nesneleri yan yana getirerek, ortadan kaldırmak. Birbirine bağlı ne kadar çok aynı renkli nesne yan yana gelirse, o kadar fazla puan aldığımız bu oyun türüne ufak dokunuşlar yapan oyun stüdyosu, küçük de bir hikaye ekleyerek, oyuncuların beğenisine sunmuş. 

The Beaters'da evrenin neredeyse her yanına dağılmış, bir ırkla kahramanca bir mücadeleye giriyoruz. Seçtiğimiz dört farklı karakterle birlikte, küçük canavalara ve bölümlerin sonunda çıkan büyük "boss"lara karşı savaştığımız oyun boyunca, aynı renkli uzay taşlarını yan yana getirerek yok etmeye çalışıyoruz. Oldukça eğlenceli bir yapısı ve oyuncuyu kendisine çeken bir yanı olan bu oyuna dair daha ayrıntılı bilgilere ise hemen aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve üzeri.
Üretici:
Akatsuki Taiwan Inc.
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