The BreakingBox, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Bağımlılık yapıcı etkisi bir hayli fazla olan oyunda kutuları yok etmeye çalışıyorsunuz.

Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olan The BreakingBox, bağımlılık yapıcı etkisi ve kolay oynanışıyla dikkat çekiyor. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda kutuları yok etmeye ve yüksek skorlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Tamamen ücretsiz olan oyunda topu kutulara isabet ettirmeye çalışıyorsunuz. Becerilerinizi sınamanıza da yardımcı olan oyunda işiniz bir hayli zor. Ekrana dokunarak hedef belirliyor ve her seferinde en fazla kutuyu yok etmek için odaklanıyorsunuz. Oynanış bakımından son derece basit olan oyunda ilerlemek ise bir zaman sonra zorlaşıyor. Oyunda ilerledikçe daha yüksek sayılı kutularla karşılaşıyor ve elinizdeki topları en iyi şekilde kullanmanız gerekiyor.

Farklı jokerlere de sahip olan oyunda hayatta kalmak için elinizden gelen herşeyi yapmanız gerekiyor. İnternet olmadan da oynama imkanına sahip olduğunuz oyunu sakın kaçırmayın. Ayrıca oyunda reklam izleyerek tıkandığınız noktalarda tekrar kilidi açabiliyorsunuz.

The BreakingBox oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.