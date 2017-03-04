?     Geri Bildirim
The BreakingBox
TamindirMobilOyunlarBeceriThe BreakingBox - Android Için Beceri Oyunu

The BreakingBox

The BreakingBox İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
The BreakingBox
The BreakingBox
The BreakingBox

Kutuları yok etmeye ve yüksek skorlara ulaşmaya çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 5 dakika önce

The BreakingBox, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Bağımlılık yapıcı etkisi bir hayli fazla olan oyunda kutuları yok etmeye çalışıyorsunuz.

Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olan The BreakingBox, bağımlılık yapıcı etkisi ve kolay oynanışıyla dikkat çekiyor. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda kutuları yok etmeye ve yüksek skorlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Tamamen ücretsiz olan oyunda topu kutulara isabet ettirmeye çalışıyorsunuz. Becerilerinizi sınamanıza da yardımcı olan oyunda işiniz bir hayli zor. Ekrana dokunarak hedef belirliyor ve her seferinde en fazla kutuyu yok etmek için odaklanıyorsunuz. Oynanış bakımından son derece basit olan oyunda ilerlemek ise bir zaman sonra zorlaşıyor. Oyunda ilerledikçe daha yüksek sayılı kutularla karşılaşıyor ve elinizdeki topları en iyi şekilde kullanmanız gerekiyor.

Farklı jokerlere de sahip olan oyunda hayatta kalmak için elinizden gelen herşeyi yapmanız gerekiyor. İnternet olmadan da oynama imkanına sahip olduğunuz oyunu sakın kaçırmayın. Ayrıca oyunda reklam izleyerek tıkandığınız noktalarda tekrar kilidi açabiliyorsunuz.

The BreakingBox oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

The BreakingBox için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
4129Grey
The BreakingBox QR Kodu Okutarak İndir

Beceri Popülerleri

  1. Temple Run 2
    Temple Run 2Android İçin İlerlemeli Kaçış Oyunu
  2. Şeker Patlatma Oyunu
    Şeker Patlatma OyunuAndroid için Beceri Oyunu
  3. BBTAN
    BBTANAndroid için Beceri Oyunu
  4. Survivor
    SurvivorAndroid için Macera Oyunu
  5. Flappy Bird
    Flappy BirdAndroid için Zorlu Beceri Oyunu