The BreakingBox, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu bir beceri oyunudur. Oyunda kutuları yok etmeye çalışıyor ve yüksek puanlara ulaşıyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz eğlenceli ve zorlu bir beceri oyunu olan The BreakingBox, bağımlılık yapıcı etkisi ve kolay oynanışıyla dikkat çekiyor. Oyunda kutuları yok etmeye çalışıyorsunuz. Farklı jokerlere sahip olan oyunda tıkandığınız noktalarda da jokerler kullanarak şansınızı arttırabiliyorsunuz. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda becerilerinizi sınıyor ve arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Oyunda topla kutuları hedef alıyor ve kutuların üzerindeki sayıları azzaltmaya çalışıyorsunuz. Bu nedende topla hedef alırken dikkatli olmalısınız. Oldukça eğlenceli olan The BreakingBox'ı sakın kaçırmayın.

Farklı jokerlere de sahip olan oyunda elinizden gelen herşeyi yapmanız gerekiyor. İnternet olmadan da oynama imkanına sahip olduğunuz oyunu sakın kaçırmayın. The BreakingBox oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.