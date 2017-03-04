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The BreakingBox
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The BreakingBox

(iOS)
The BreakingBox İndir Hemen İndir

41 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
The BreakingBox
The BreakingBox
The BreakingBox
The BreakingBox

Kutuları yok ederek yüksek skorlara ulaşmaya çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 23 dakika önce

The BreakingBox, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu bir beceri oyunudur. Oyunda kutuları yok etmeye çalışıyor ve yüksek puanlara ulaşıyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz eğlenceli ve zorlu bir beceri oyunu olan The BreakingBox, bağımlılık yapıcı etkisi ve kolay oynanışıyla dikkat çekiyor. Oyunda kutuları yok etmeye çalışıyorsunuz. Farklı jokerlere sahip olan oyunda tıkandığınız noktalarda da jokerler kullanarak şansınızı arttırabiliyorsunuz. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda becerilerinizi sınıyor ve arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Oyunda topla kutuları hedef alıyor ve kutuların üzerindeki sayıları azzaltmaya çalışıyorsunuz. Bu nedende topla hedef alırken dikkatli olmalısınız. Oldukça eğlenceli olan The BreakingBox'ı sakın kaçırmayın.

Farklı jokerlere de sahip olan oyunda elinizden gelen herşeyi yapmanız gerekiyor. İnternet olmadan da oynama imkanına sahip olduğunuz oyunu sakın kaçırmayın. The BreakingBox oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve sonrası
Üretici:
4129Grey
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