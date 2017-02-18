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The Challenge
TamindirMobilOyunlarAksiyonThe Challenge - Android İçin Kovboy Oyunu

The Challenge

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
The Challenge
The Challenge
The Challenge
The Challenge
The Challenge

Vahşi batının en hızlı kovboyu olduğunuzu gösterin.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

The Challenge, Android platformunda basit görseller sunan kovboy oyunlarından biri. Tek dokunuş kontrol sistemiyle küçük ekranlı telefonda da tablette de aynı keyfi veren kovboy oyunu online oynanıyor. Karşı karşıya gelen iki kovboy klasik olarak meydan okuyor.

Vahşi batının en hızlı kovboyu olduğumuzu göstermemiz gerekiyor oyunda. Karşımıza aldığımız kovboy, yapay zeka olmadığından bunu başarmak oldukça zor. Geri sayımın ardından patlayan silah sesini duymamızla ekrana dokunmamız gerekiyor. Aksi halde rakibimiz davranıp bizi haklıyor. Lakin oyunda üç hakkımız var. Bir kere vurulduğumuzda oyun sonlanmıyor. Bu, karşı taraf için de geçerli tabii ki.

Reflekslerimizi test eden eğlenceli bir kovboy oyunu The Challenge. Grafikler, günümüz oyunlarıyla mukayese edilmeyecek kadar berbat ancak oynanış tarafında durum tam tersi. Kovboy oyunlarından keyif alıyorsanız indirin; pişman olmayacaksınız.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
RealDroid
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