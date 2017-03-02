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The Division Demosu Yayınlandı, Hemen İndirin!

The Division Demosu Yayınlandı, Hemen İndirin!

Geçtiğimiz sene bu dönemlerde çıkıi yapan Ubisoft'un online aksiyon oyunu The Division için Steam üzerinde özel bir demo sürümü yayınlandı. Hatırlanacağı üzere The Division'da günümüzde geçen bir kıyamet senaryosu konu alınıyordu. Kara Cuma günü ortaya çıkan gizemli bir salgın, para yoluyla kolayca New York şehrine yayılıyor, insanlar kısa süre içinde bu salgına yakalanıyorlardı. Salgın sonucunda şehrin elektrik ve su gibi temel kaynakları kesintiye uğruyor, insanlar zorlu bir hayatta kalma mücadelesi içinde kendilerini buluyorlardı. Biz bu salgın içindeki bir kahramanın yerine geçerek kendi hayatta kalma maceramızı yaşıyorduk.

The Division normalde Steam üzerinde 180 TL civarında bir satış fiyatına sahip. İndirimlerle bu fiyatın 60 TL civarına düştüğüne tanık olmuştuk. Eğer bu oyunu alıp almamaya daha önceden karar veremediyseniz The Division demo sürümü hoşunuza gidecektir. Bu demo sürüm sayesinde oyunu satın almadan önce deneyebilir ve oyunun nasıl bir oyun olduğu hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

The Division'ın demosunu indirmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz, Steam sayfasına eriştiğinizde "Demoyu İndir" tuşuna tıklayarak demoyu Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz:

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Yazar: - 02.03.2017

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