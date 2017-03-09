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The Division'ın Yeni DLC'leri Ücretsiz Yayınlanacak

The Division Ücretsiz DLC

Bugün paralarını Ubisoft'un The Division oyununa harcayan insanlar için iyi haberler var. Konsollarda ve PC'de uzun süredir bulunan oyun, pek çok sorunun ardından toparlanmaya başladı. Başlangıçtaki deneyim o kadar da iyi değildi, ancak Ubisoft sorunları düzeltmek için çok çalıştı ve şimdi bu oyunu oynamayı sevenlere güzel haberler veriyorlar. The Division'ın Yaratıcı Direktörü Julian Gerighty, 2 yeni The Division DLC'sinin oyunculara ücretsiz verileceğini açıkladı.

Game Rant'a konuşan Gerighty, gelecek 12 ay içinde The Division'a 2 yeni DLC geleceğini açıkladı. "Oyuncuları, The Division'ın birinci yılı kapsamında yeniden bir araya getirmek istiyoruz" diyen Gerighty, "Gelecek dönemde iki yeni genişleme paketini oyunculara ücretsiz sunacağız" dedi.

Yeni genişleme paketleriyle ilgili pek bir bilgi vermedi, ancak birincisinin bu yaz aylarında yayınlanacağı biliniyor. Gerighty, oyuncuları bir şekilde ödüllendireceklerini söylüyor. Ayrıca, çeşitli etkinliklere katılmak için bir altyapı da ekleneceği belirtliyor.

Önümüzdeki aylarda The Division için yayınlanacak DLC'ler hakkında daha fazla bilgi edineceğiz. Asıl soru, oyuncular oyuna geri dönmek istiyorlar mı?

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Yazar: - 09.03.2017

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