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The Elder Scrolls: Legends Çıkış Yaptı, Ücretsiz İndirilebiliyor

The Elder Scrolls: Legends Çıkış Yaptı, Ücretsiz İndirilebiliyor

Bethesda'nın Hearthstone'u olarak tanımlanabilecek The Elder Scrolls: Legends nihayet PC platformu üzerinde çıkış yaptı. The Elder Scrolls: Legends ilk olarak 2 yıl önce, E3 2015 etkinliği sırasında duyurulmuştu. Bu duyurunun ardından geçtiğimiz sene oyunun beta sürümü oyuncuların beğenisine sunulmuştu. Ücretsiz bir dijital kart oyunu olan The Elder Scrolls: Legends, The Elder Scrolls evreninde geçen bir macerayı farklı bir şekilde bize sunmaktaydı. Oyunun beta aşamasına girildikten sonra The Elder Scrolls: Legends uzun bir süre betada kalmıştı ve oyunla ilgili herhangi bir gelişme karşımıza çıkmamıştı.

Bethesda, en sonunda The Elder Scrolls: Legends'ın geliştirilme sürecini tamamlayarak oyunun final sürümünü oyuncuların beğensine sundu. Eğer daha önceden oyunun beta sürümünü oynadıysanız oyundaki gelişiminiz de korunacak ve final sürüme aktarılacak. Sahip olduğunuz kartlar ve ödülleri koruyarak oyuna başlayabileceksiniz.

The Elder Scrolls: Legends'ın iOS sürümü de geliştiriliyordu. 23 Mart tarihinde The Elder Scrolls: Legends'ın iPad tabletler üzerinde çalışan sürümü, Nisan ayında ise Android tabletler üzerinde çalışan sürümü yayınlanacak. Yaz aylarında ise The Elder Scrolls: Legends'ın akıllı telefonlar üzerinde çalışan mobil sürümleri de yayınlanacak.

The Elder Scrolls: Legends'ı ücretsiz olarak indirip oynamaya başlamak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:

İndir7.15 MB
The Elder Scrolls Legends
The Elder Scrolls Legends Ücretsiz Online Kart Oyunu

The Elder Scrolls VI Bu Sene Çıkmayacak

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Yazar: - 10.03.2017

The Elder Scrolls: Legends Çıkış Yaptı, Ücretsiz İndirilebiliyor İçin Yorum Yaz

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