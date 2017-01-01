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The Elder Scrolls VI Bu Sene Çıkmayacak

the elder scrolls 6 valenwood

Oyuncuların en sevdiği serilerin başında gelen The Elder Scrolls için üzücü bir haber geldi. Yapımcı ve dağıtımcı Bethesda'nın Halkla İlişkiler ve Pazarlama Bölümü Başkanı Pete Hines, bekleyenlere kötü haberi verdi.

İlk olarak 1992 yılında yayınlanan The Elder Scrolls serisi bugüne kadar altı farklı ana ve bir o kadar da yan oyuna ev sahipliği yaptı. Tamriel ismi verilen hayali bir kıtada geçen bu seri, her oyununda bizleri kıtanın başka bir bölümüne götürdü ve oyunların isimlerini de gittiği bölümlere göre seçti. Morrowind, Oblivion ve Skyrim gibi muhteşem oyunları da içerisinde bulunduran seri için beklenen açıklama ise Pete Hines'dan geldi.

Bethesda'nın Halkla İlişkiler ve Pazarlama Bölümü Başkanı Pete Hines, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile The Elder Scrolls 6'nın bu yıl çıkmayacağını açıkladı. Hines, şirketin halihazırda iki büyük oyun üzerinde çalıştığının altını çizerken, The Elder Scrolls 6'nın geliştirme aşamasına biraz olsun bile başlanmadığını da söyledi. Yani serinin yeni oyununu bekliyorsanız, biraz daha Skyrim oynamaya devam edeceksiniz...

İndir
The Elder Scrolls V: Skyrim
The Elder Scrolls V: Skyrim RPG Oyunu

İndir
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition Yenilenmiş Skyrim

Skyrim Special Edition En İyi PC'de Çalışıyor

TES V: Skyrim Special Edition Sistem Gereksinimleri

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Yazar: - 01.01.2017

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