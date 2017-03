The Escapists, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir hapishaneden kaçma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Son derece eğlenceli işlerin döndüğü oyunda özgür olmaya çalışıyorsunuz.

Steam üzerinden milyonlarca satan The Escapists'in mobil sürümünde de macera kaldığı yerden devam ediyor. Son derece eğlenceli bir oyun olan The Escapists'de hapishaneden kaçarak özgür kalma peşinde koşuyorsunuz. Çok iyi korunan bir hapishaneden kaçmaya ve duvarları aşmaya çalışıyorsunuz. Dilerseniz tünel kazabilir, dilerseniz gardiyan kılığına girebilir dilerseniz de hapishaneyi havaya uçurabilirsiniz. Oyunda yapmanız gereken tek şey kaçmak. Cesur olmanızı gerektiren oyunda aynı zamanda hayatta kalmanız da gerekiyor. Ufak bir craft sistemine de sahip olan oyunda kendi silahlarınızı yapabiliyor ve kullanabiliyorsunuz. Gardiyanları atlatmak için her türlü girişimi denemelisiniz. Şüpheli davranışlardan uzak durmalı ve dikkat çekmemelisiniz. Harika bir kaçış oyunu olan The Escapists'i mutlaka denemelisiniz.

Oldukça eğlenceli bir kurguya sahip olan The Escapists'de pixel tarzı grafikler ve etkileyici sesler yer alıyor. Koaly bir de oynanışa sahip olan oyunda işiniz oldukça zor. Becerilerinizi ortaya sermeli ve hapisten kaçmalısınız. The Escapists sizleri bekliyor.

The Escapists oyununu Android cihazlarınıza 14 TL karşılığında indirebiliyorsunuz.