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The Escapists
TamindirMobilOyunlarAksiyonThe Escapists - Android Için Hapisten Kaçış Oyunu

The Escapists

(Android)
The Escapists İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 5/5
5
The Escapists
The Escapists
The Escapists
The Escapists
The Escapists

Tutsak kaldığınız yerden kaçarak özgür kalmaya çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 3 saat önce

The Escapists, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir hapishaneden kaçma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Son derece eğlenceli işlerin döndüğü oyunda özgür olmaya çalışıyorsunuz.

Steam üzerinden milyonlarca satan The Escapists'in mobil sürümünde de macera kaldığı yerden devam ediyor. Son derece eğlenceli bir oyun olan The Escapists'de hapishaneden kaçarak özgür kalma peşinde koşuyorsunuz. Çok iyi korunan bir hapishaneden kaçmaya ve duvarları aşmaya çalışıyorsunuz. Dilerseniz tünel kazabilir, dilerseniz gardiyan kılığına girebilir dilerseniz de hapishaneyi havaya uçurabilirsiniz. Oyunda yapmanız gereken tek şey kaçmak. Cesur olmanızı gerektiren oyunda aynı zamanda hayatta kalmanız da gerekiyor. Ufak bir craft sistemine de sahip olan oyunda kendi silahlarınızı yapabiliyor ve kullanabiliyorsunuz. Gardiyanları atlatmak için her türlü girişimi denemelisiniz. Şüpheli davranışlardan uzak durmalı ve dikkat çekmemelisiniz. Harika bir kaçış oyunu olan The Escapists'i mutlaka denemelisiniz.

Oldukça eğlenceli bir kurguya sahip olan The Escapists'de pixel tarzı grafikler ve etkileyici sesler yer alıyor. Koaly bir de oynanışa sahip olan oyunda işiniz oldukça zor. Becerilerinizi ortaya sermeli ve hapisten kaçmalısınız. The Escapists sizleri bekliyor.

The Escapists oyununu Android cihazlarınıza 14 TL karşılığında indirebiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Team 17
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