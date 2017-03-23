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The Escapists
TamindirMobilOyunlarAksiyonThe Escapists - IOS Için Hapisten Kaçış Oyunu

The Escapists

(iOS)
The Escapists İndir Hemen İndir

310 MB
Editör Puanı: 5/5
5
The Escapists
The Escapists
The Escapists
The Escapists
The Escapists

Gardiyanları atlatarak tutsak kaldığınız yerden kaçmaya çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

The Escapists, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir kaçma oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Eğlenceli bir kurguya sahip olan oyunda hapishaneden kaçmaya çalışıyoruz.

Aksiyon ve macera dolu bir kaçış oyunu olarak karşımıza çıkan The Escapists, dikkatli olmayı gerektiren bir oyundur. Oyunda hapisten kaçmaya ve özgür olmaya çalışıyoruz. Son derece eğlenceli olan oyunda işiniz oldukça zor. Gardiyanlar atlatmalı ve özgür olmalısınız. Oyunda tünel kazabiliyor, gardiyanların kılığına girebiliyor ve aynı zamanda hapishaneyi havaya uçurabiliyorsunuz. Oldukça zevkli bir deneyim sunan oyunda tek yapmanız gereken kaçmak. Hayatta kalmak için mücadele verdiğiniz oyunda yakalanmadan ilerlemeli ve farklı platformları başarıyla geçmelisiniz. Ayrıca oyunda yer alan craft sistemiyle de kendi silahlarınızı inşa edebiliyorsunuz. Aksiyon ve mücadele gerektiren The Escapists'i mutlaka denemelisiniz.

Şüpheli davranışlardan uzak durmanızı gerektiren oyunda çok eğleniyorsunuz. Etkileyici bir atmosferde geçen oyunda sürükleyicilik oldukça fazla bir şekilde karşımıza çıkıyor. İşinizin bir hayli zor olduğu oyunda becerilerinizi de ortaya koymalısınız. The Escapists oyunu sizleri bekliyor.

The Escapists oyununu iOS cihazlarınıza 3,99 Dolar karşılığında indirebiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve sonrası
Üretici:
Team 17
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