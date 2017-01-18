?     Geri Bildirim
The Grand Auto 2
TamindirMobilOyunlarAksiyonThe Grand Auto 2 - Android Için Açık Dünya Tabanlı Aksiyon Oyunu

The Grand Auto 2

The Grand Auto 2 İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 3.5/5
3.5
The Grand Auto 2
The Grand Auto 2
The Grand Auto 2
The Grand Auto 2
The Grand Auto 2

The Grand Auto 2, GTA oyunlarının sunduğu eğlenceyi mobil cihazlarımıza taşıyor

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

The Grand Auto 2 ünlü GTA oyunlarına benzerliğiyle dikkat çeken açık dünya tabanlı bir aksiyon oyunu olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan The Grand Auto 2'de Nice City adlı bir şehre konuk oluyoruz. Bu şehir, dünyanın en azılı suçlularına ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle şehirde hayata kalabilmemiz için sürekli gözümüzü açık tutmamız gerekiyor. Bir an için bile boş vermemiz demek ayağımızın kaydırılacağı anlamına geliyor. Bu nedenle düşmanlarımız bize hamle yapmadan önce onları oyunun dışında bırakmak için mücadele ediyoruz.

The Grand Auto 2'de tıpkı GTA oyunlarında olduğu gibi görevleri tamamlamak için mafya ve çete üyeleriyle savaşıyoruz. Oyunun açık dünyasında yolculuk edebilmek için yoldaki araçları durdurup çalabiliyoruz. Oyunda birçok farklı silah seçeneğine sahibiz. Bu silahları kullanarak şehir içinde terör yaratabilmemiz de mümkün.

The Grand Auto 2 içinde arabaların yanısıra motorları da kullanmamıza izin veriliyor. Kullandığımız araçlarla kaza yaptığımızda araçların hasar aldıklarını görebilmekteyiz. Oyunun grafiklerinin ortalama bir kaliteye sahip olduğu söylenebilir.

The Grand Auto 2 için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
BMG IT corp
The Grand Auto 2 QR Kodu Okutarak İndir

Aksiyon Popülerleri

  1. Pokemon GO
    Pokemon GOAndroid İçin Pokemon Oyunu
  2. Subway Surfers
    Subway SurfersAndroid İçin Macera Oyunu
  3. Counter Strike
    Counter StrikeAndroid için Online FPS Oyunu
  4. Talking Tom Gold Run
    Talking Tom Gold RunAndroid İçin Konuşan Tom Altın Peşinde Oyunu
  5. Mobile Legends: Bang bang
    Mobile Legends: Bang bangAndroid için MOBA Oyunu