The Grand Auto 2 ünlü GTA oyunlarına benzerliğiyle dikkat çeken açık dünya tabanlı bir aksiyon oyunu olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan The Grand Auto 2'de Nice City adlı bir şehre konuk oluyoruz. Bu şehir, dünyanın en azılı suçlularına ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle şehirde hayata kalabilmemiz için sürekli gözümüzü açık tutmamız gerekiyor. Bir an için bile boş vermemiz demek ayağımızın kaydırılacağı anlamına geliyor. Bu nedenle düşmanlarımız bize hamle yapmadan önce onları oyunun dışında bırakmak için mücadele ediyoruz.

The Grand Auto 2'de tıpkı GTA oyunlarında olduğu gibi görevleri tamamlamak için mafya ve çete üyeleriyle savaşıyoruz. Oyunun açık dünyasında yolculuk edebilmek için yoldaki araçları durdurup çalabiliyoruz. Oyunda birçok farklı silah seçeneğine sahibiz. Bu silahları kullanarak şehir içinde terör yaratabilmemiz de mümkün.

The Grand Auto 2 içinde arabaların yanısıra motorları da kullanmamıza izin veriliyor. Kullandığımız araçlarla kaza yaptığımızda araçların hasar aldıklarını görebilmekteyiz. Oyunun grafiklerinin ortalama bir kaliteye sahip olduğu söylenebilir.