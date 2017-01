The Hacker 2.0 oyunculara dijital dünyanın kralı olabilme imkanı veren bir mobil hacker oyunu olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tablelterinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan The Hacker 2.0'da yalnız başına çalışan ve en üst düzey güvenliğe sahip sistemlere sızmaya çalışan bir hacker oluyoruz ve hack yeteneklerimizi konuşturarak bu güvenlik sistemlerinin açıklarını keşfetmeye çalışıyoruz.

The Hacker 2.0'da bize 80'den fazla zorlu görev sunuluyor. Bu görevleri tamamlayarak yeni hack araçlarının ve işlevlerinin kilitlerini açıyoruz ve yeteneklerimizi geliştiriyoruz. Ayrıca kahramanımız için farklı avatarların ve duvar kağıtlarının da kilidini açabilmekteyiz.

The Hacker 2.0'da Lara Croft GO ve Deus Ex GO gibi oyunlara benzeyen bir oynanış sistemi mevcut. Bu sistemde önceden belirlenmiş hatlarda sıra tabanlı olarak ilerlerken her adımda karşımıza çıkan bulmacaları hack yeteneklerimizle çözmeye çalışıyoruz. Ayrıca güvenlik robotlarını da devre dışı bırakmamız gerekiyor. Bulmacaları çözmek için farklı yollar izleyebiliyoruz, bize verilen araçları nasıl kullandığımız izlediğimiz yolu belirliyor.

The Hacker 2.0 retro tarzda grafiklere sahip bir oyun. Oyunun müzikleri ve ses efektleri de bu havayı pekiştirmekte.