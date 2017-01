The Hacker 2.0 eğer Lara Croft GO ve Deus Ex GO gibi oyunları oynayıp beğendiyseniz oynamaktan keyif alabileceğiniz bir mobil hacker oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefon ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan The Hacker 2.0'de bizi sanal dünyanın limitlerini zorlamaya çalıştığımız bir oyun tecürbesi bekliyor. Oyunda tek başına dünyanın en güçlü siber güvenlik sistemlerine meydan okuyan bir hacker yerine geçiyoruz ve hack yeteneklerimizi sergileyerek dijital verilerin ne derece güvenli olduklarını sınıyoruz.

The Hacker 2.0 sıra tabanlı bir strateji ve bulmaca oyunu olarak tanımlanabilir. Oyunda bize 80 bölümde değişen zorluklarda bulmacalar sunuluyor. Bu bulmacaları çözebilmek için farklı hack araçlarını kullanabiliyoruz. Ayrıca bölümleri geçtikçe sahip olduğumuz araçları geliştirebiliyor, yeni araçların kilidini açabiliyoruz. Bölümleri tamamlamak için farklı yolları izleyebilmekteyiz.

The Hacker 2.0 oyuncuları ödüllendiren bir oyun sistemine sahip. Bölümleri başarıyla tamamladıkça yeni avatarların ve duvar kağıtlarının kilidini açabilmektesiniz. Retro tarzda grafikler, sesler ve müziklerle süslenmiş olan The Hacker 2.0 hem eğlendiren hem de düşündüren oyunlardan bir tanesi.