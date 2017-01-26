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The League
TamindirMobilYaşamThe League - Android Için Arkadaşlık Uygulaması

The League

(Android)
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Editör Puanı: 3.5/5
3.5
The League
The League
The League
The League
The League

The League ile kendi eğitim seviyenize ve sosyal statünüze uygun arkadaşlar bulabilirsiniz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 3 saat önce

The League eğer kendinize bir hayat arkadaşı ya da sevgili arıyorsanız ve seçici biriyseniz kriterlerinize uygun kişileri bulmanıza imkan tanıyacak bir arkadaşlık uygulaması olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirebileceğiniz bir uygulama olan The League her ne kadar ücretsiz indirilebilse de aylık üyelik veya yıllar üyelik sistemiyle çalışıyor. Uygulamanın senelik üyelik ücreti ise 179 $ gibi yüksek bir ücret.

The League arkadaş bulmak isteyen kişileri eğitim seviyelerine ve hedeflerine göre eşleştirebilmekte. Yani The League içinde arkadaş bulmak için sadece güzel/şık bir görünüme sahip olmanız yeterli değil.Sahip olduğunuz iş, hangi okullarda eğitim gördüğünüz, sosyal aktiviteleriniz de partner bulmakta etkili kriterler.

"Zenginler için arkadaşlık uygulaması" olarak tanımlanan The League belirttiğimiz gibi seçici kişiler için düşünülebilecek bir arkadaşlık uygulaması olabilir.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.4 ve üzeri
Üretici:
The League App, Inc
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