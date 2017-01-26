The League eğer kendinize bir hayat arkadaşı ya da sevgili arıyorsanız ve seçici biriyseniz kriterlerinize uygun kişileri bulmanıza imkan tanıyacak bir arkadaşlık uygulaması olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirebileceğiniz bir uygulama olan The League her ne kadar ücretsiz indirilebilse de aylık üyelik veya yıllar üyelik sistemiyle çalışıyor. Uygulamanın senelik üyelik ücreti ise 179 $ gibi yüksek bir ücret.

The League arkadaş bulmak isteyen kişileri eğitim seviyelerine ve hedeflerine göre eşleştirebilmekte. Yani The League içinde arkadaş bulmak için sadece güzel/şık bir görünüme sahip olmanız yeterli değil.Sahip olduğunuz iş, hangi okullarda eğitim gördüğünüz, sosyal aktiviteleriniz de partner bulmakta etkili kriterler.

"Zenginler için arkadaşlık uygulaması" olarak tanımlanan The League belirttiğimiz gibi seçici kişiler için düşünülebilecek bir arkadaşlık uygulaması olabilir.