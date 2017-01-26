The League(Android)
The League ile kendi eğitim seviyenize ve sosyal statünüze uygun arkadaşlar bulabilirsiniz
The League eğer kendinize bir hayat arkadaşı ya da sevgili arıyorsanız ve seçici biriyseniz kriterlerinize uygun kişileri bulmanıza imkan tanıyacak bir arkadaşlık uygulaması olarak tanımlanabilir.
Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirebileceğiniz bir uygulama olan The League her ne kadar ücretsiz indirilebilse de aylık üyelik veya yıllar üyelik sistemiyle çalışıyor. Uygulamanın senelik üyelik ücreti ise 179 $ gibi yüksek bir ücret.
The League arkadaş bulmak isteyen kişileri eğitim seviyelerine ve hedeflerine göre eşleştirebilmekte. Yani The League içinde arkadaş bulmak için sadece güzel/şık bir görünüme sahip olmanız yeterli değil.Sahip olduğunuz iş, hangi okullarda eğitim gördüğünüz, sosyal aktiviteleriniz de partner bulmakta etkili kriterler.
"Zenginler için arkadaşlık uygulaması" olarak tanımlanan The League belirttiğimiz gibi seçici kişiler için düşünülebilecek bir arkadaşlık uygulaması olabilir.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.4 ve üzeri
- Üretici:
- The League App, Inc
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The League Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MEB E-Okul VBSE-Okul Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı