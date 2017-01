The League eğer kendinize bir arkadaş ararken oldukça seçiciyseniz işinize yarayabilecek bir arkadaşlık uygulaması.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlar ve iPad tabletler üzerinde çalışabilen The League ücretsiz olarak indirebileceğiniz bir uygulama olsa da aylık ve yıllık üyelik ücreti ödemenizi gerektiriyor. Uygulamanın yıllık üyelik ücreti ise 179 $ gibi bir hayli yüksek bir ücret.

The League ile arkadaş bulabilmek için sadece güzel veya şık bir görünüme sahip olmanız yeterli değil. The League'de çeşitli kriterlere yer veriliyor. Eğitim seviyeniz, sahip olduğunuz iş, aktiviteleriniz de The League de önemli kriterler. The League, aynı statüdeki insanları eşleştirme amacını güttüğü için bu tür kriterler önem kazanıyor.

The League ile istediğiniz eğitim seviyesine, maddi statüye sahip, istediğiniz boyda ve görünümde insanlar bulabilirsiniz. Yurt dışında zenginler için arkadaşlık uygulaması olarak tanımlanan uygulama zor arkadaş seçen biriyseniz ilginizi çekebilir.