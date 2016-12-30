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The Little Fox
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The Little Fox

(Android)
The Little Fox İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
The Little Fox
The Little Fox
The Little Fox
The Little Fox
The Little Fox
The Little Fox
The Little Fox

The Little Fox reflekslerinizi test edecek heyecanlı bir oyun tecrübesi yaşatıyor

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 14 dakika önce

The Little Fox güzel grafikleri heyecanlı bir oynanış yapısıyla birleiştiren bir mobil sonsuz koşu oyunu olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan The Little Fox'ta küçük tilki dostumuzun maceralarına katılıyoruz. Dostumuz sürekli koşarken onu yönlendirmemiz, yolunu bularak bölümleri geçmesini sağlamamız gerekiyor. The Little Fox, kendisini klasik sonsuz koşu oyunlarından farklı kılacak ilginç bir özelliğe sahip. Oyunda ilerleyeceğimiz yollar petek şeklindeki parkelerden oluşuyor. Bu parkeleri kullanarak ilerlemeye çalışıyoruz.

The Little Fox kolay bir şekilde oynanabilmekte. Oyunda tek yapmamız gereken şey tilki kahramanımızı sağa ve sola yönlendirmek. Bu iş için ekranın sağına veya soluna dokunuyoruz.

The Little Fox göze oldukça hoş görünen grafiklere sahip. Oyunda 13 farklı bölüm yer alıyor. Bu bölümler kendilerine has atmosfer sunmakta.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
ZPLAY games
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