Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz yaratıcı bir yarış oyunu olan The Lunar Explorer'da zevkli dakikalar sizleri bekliyor. Eğlenceli kurgusu ve farklı mekanikleriyle karşımıza çıkan The Lunar Explorer'da bağımlılık yaşıyorsunuz.

Uzayda geçen mükemmel bir yarış oyunu olarak karşımıza çıkan The Lunar Explorer'da kendi aracınızı yapabiliyor ve mühendisliğinizi gösteriyorsunuz. Zorlu şartlara dayanıklı arabalar üretmeli ve bitiş çizgisine en kısa sürede ulaşmalısınız. Issız ay topraklarında geçen oyunda isterseniz tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Engelleri aşmalı ve darbelerden en az hasar almalısınız. 4 farklı özel gücü de arabanıza yerleştirerek tıkandığınız noktalardan kısa süre içerisinde kurtulabiliyorsunuz. Minimalist bir tasarıma sahip olan ve yumuşak efekleri bulunan The Lunar Explorer oyununu sakın kaçırmayın.

Kendi uzay aracınızı geliştirebileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak dikkat çeken The Lunar Explorer, tek ve çok oyuncu modlarıyla eğlenceyi ayağınıza getiriyor. Oyunda kendi arabanızı geliştirirken engelleri düşünmeli ve ona göre tasarımlar yapmalısınız. Hız, dayanıklılık ve güç gerektiren bu oyunu mutlaka denemelisiniz.

The Lunar Explorer oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.