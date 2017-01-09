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The Lunar Explorer
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The Lunar Explorer

The Lunar Explorer İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 5/5
5
The Lunar Explorer
The Lunar Explorer
The Lunar Explorer
The Lunar Explorer
The Lunar Explorer

Kendi arabanızı tasarlayabiliyor ve engelleri aşmaya çalışıyorsunuz.

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz yaratıcı bir yarış oyunu olan The Lunar Explorer'da zevkli dakikalar sizleri bekliyor. Eğlenceli kurgusu ve farklı mekanikleriyle karşımıza çıkan The Lunar Explorer'da bağımlılık yaşıyorsunuz.

Uzayda geçen mükemmel bir yarış oyunu olarak karşımıza çıkan The Lunar Explorer'da kendi aracınızı yapabiliyor ve mühendisliğinizi gösteriyorsunuz. Zorlu şartlara dayanıklı arabalar üretmeli ve bitiş çizgisine en kısa sürede ulaşmalısınız. Issız ay topraklarında geçen oyunda isterseniz tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Engelleri aşmalı ve darbelerden en az hasar almalısınız. 4 farklı özel gücü de arabanıza yerleştirerek tıkandığınız noktalardan kısa süre içerisinde kurtulabiliyorsunuz. Minimalist bir tasarıma sahip olan ve yumuşak efekleri bulunan The Lunar Explorer oyununu sakın kaçırmayın.

Kendi uzay aracınızı geliştirebileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak dikkat çeken The Lunar Explorer, tek ve çok oyuncu modlarıyla eğlenceyi ayağınıza getiriyor. Oyunda kendi arabanızı geliştirirken engelleri düşünmeli ve ona göre tasarımlar yapmalısınız. Hız, dayanıklılık ve güç gerektiren bu oyunu mutlaka denemelisiniz.

The Lunar Explorer oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Tiny Games Srl
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