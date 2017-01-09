?     Geri Bildirim
Çekiliş
The Lunar Explorer
TamindirMobilOyunlarYarışThe Lunar Explorer - IOS Cihazlar Için Yarış Oyunu

The Lunar Explorer

(iOS)
The Lunar Explorer İndir Hemen İndir

46.1 MB
Editör Puanı: 5/5
5
The Lunar Explorer
The Lunar Explorer
The Lunar Explorer
The Lunar Explorer
The Lunar Explorer

Issız ay topraklarında engelleri aşarak parkuru tamamlamaya çalışıyorsunuz.

Murat İşçi Son güncelleme 58 dakika önce

iPad'leriniz ve iPhone'larınızda oynayabileceğiniz zorlu bir platform yarışı olan The Lunar Explorer, eğlenceli kurgusu ve farklı mekanikleriyle karşımıza çııyor. Bağımlılık yapıcı etkileri bulunan oyunda kendi aracınızı yapabiliyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz. 

Yaratıcılığınızı konuşturan eğlenceli bir yarış oyunu olan The Lunar Explorer, uzayda geçiyor. Issız ay topraklarında geçen oyunda zorlu şartlara dayanıklı arabalar üretiyor ve isterseniz arkadaşlarınızla mücadele ediyor, isterseniz de kendi rekorunuzu kırmaya çalışıyorsunuz. Minimalist bir tasarıma sahip olan oyunda bitiş çizgisine en kısa sürede ulaşmanız gerekiyor. Kolay oynanışı ve farklı mekanikleri bulunan oyunda bağımlılık da yaşayabiliyorsunuz. Oynarken zevk alacağınız The Lunar Explorer oyununu sakın kaçırmayın. Uzaydan haz alan biriyseniz bu oyun mutlaka telefonlarınızda olması gerekiyor. Ayrıca arabalarınızı geliştirirken bir takım özel güçleri de arabalarınıza dahil edebiliyor ve daha güçlü olabiliyorsunuz.

Eğlenceli bir oyun olarak dikkat çeken The Lunar Explorer, tek ve çok oyuncu modlarını içeriyor. Oldukça yumuşak grafikleri, eğlenceli sesleri ve mükemmel kurgusuyla The Lunar Explorer sizi kendine bağlayabiliyor. Hız, dayanıklılı ve güç gerektiren bu oyunu mutlaka deneyin.

The Lunar Explorer oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

The Lunar Explorer için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Tiny Games Srl
The Lunar Explorer QR Kodu Okutarak İndir

Yarış Popülerleri

  1. Hill Climb Racing
    Hill Climb RacingEngebeli Arazide Yarış Oyunu
  2. Asphalt 8: Airborne
    Asphalt 8: AirborneiPhone ve iOS için Araba Yarışı Uygulaması
  3. Drift Mania: Street Outlaws
    Drift Mania: Street OutlawsiPhone ve iPad için Bol Driftli Yarış Oyunu
  4. Hill Climb Racing 2
    Hill Climb Racing 2iPhone ve iPad İçin Ücretsiz Yarış Oyunu
  5. Need for Speed Most Wanted
    Need for Speed Most WantediPhone, iPad ve iPod için Need for Speed Most Wanted Oyunu

The Lunar Explorer Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster