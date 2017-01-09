iPad'leriniz ve iPhone'larınızda oynayabileceğiniz zorlu bir platform yarışı olan The Lunar Explorer, eğlenceli kurgusu ve farklı mekanikleriyle karşımıza çııyor. Bağımlılık yapıcı etkileri bulunan oyunda kendi aracınızı yapabiliyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz.

Yaratıcılığınızı konuşturan eğlenceli bir yarış oyunu olan The Lunar Explorer, uzayda geçiyor. Issız ay topraklarında geçen oyunda zorlu şartlara dayanıklı arabalar üretiyor ve isterseniz arkadaşlarınızla mücadele ediyor, isterseniz de kendi rekorunuzu kırmaya çalışıyorsunuz. Minimalist bir tasarıma sahip olan oyunda bitiş çizgisine en kısa sürede ulaşmanız gerekiyor. Kolay oynanışı ve farklı mekanikleri bulunan oyunda bağımlılık da yaşayabiliyorsunuz. Oynarken zevk alacağınız The Lunar Explorer oyununu sakın kaçırmayın. Uzaydan haz alan biriyseniz bu oyun mutlaka telefonlarınızda olması gerekiyor. Ayrıca arabalarınızı geliştirirken bir takım özel güçleri de arabalarınıza dahil edebiliyor ve daha güçlü olabiliyorsunuz.

Eğlenceli bir oyun olarak dikkat çeken The Lunar Explorer, tek ve çok oyuncu modlarını içeriyor. Oldukça yumuşak grafikleri, eğlenceli sesleri ve mükemmel kurgusuyla The Lunar Explorer sizi kendine bağlayabiliyor. Hız, dayanıklılı ve güç gerektiren bu oyunu mutlaka deneyin.

The Lunar Explorer oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.