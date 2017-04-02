The Powerpuff Girls Story Maker
Çocuğunuzun kendi hayal dünyasını kurabileceği harika bir oyun
The Powerpuff Girls Story Maker, çocukların severek izlediği Powerpuff Girls'ün resmi mobil oyunlarından bir tanesidir. Oyunda çocuklar kendi dünyalarını kurabiliyor ve maceradan maceraya atılabiliyorlar.
Yaratıcılık tabanlı bir oyun olan The Powerpuff Girls Story Maker, adından da anlaşılacağı üzere hikaye kurma oyunudur. Oyunda çocuklar kendi hikayelerini kurabiliyor ve sevdikleri karakterleri kendi sesleriyle seslendirebiliyorlar. Bol animasyonlu sahnelerin yer aldığı oyunda kendi hikayesini oluşturan çocuklar bu hikayeyi kaydedip arkadaşlarıyla paylaşabiliyorlar. Mojo Jojo adlı kötü maymunu yenmek için farklı hikayeler kuran çocukların bu sayede yaratıcılıkları ve hayal dünyaları gelişebiliyor. Sevilen karakterlerin yer aldığı oyunda sahneyi çocuğunuz dekore edebiliyor ve renkleri kendi istediği gibi seçebiliyor. Ortaya çıkan eşsiz hikayeyi ise telefonunuza kaydedebiliyorsunuz.
Öte yandan oyunda bazı satın alımlar olduğu için telefonunuzu çocuğunuza verdiğinizde tetikte olmanızda fayda var. İstenmeyen durumları ortadan kaldırmak için çocuğunuzu kontrol etmeniz işinize yarayabilir. Eğer çocuğunuz The Powerpuff Girls'ü beğenerek izliyorsa bu oyun mutlaka telefonunuzda olması gerekiyor.
The Powerpuff Girls Story Maker oyununu Android cihazlarınnıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0 ve üzeri
- Üretici:
- Cartoon Network
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