?     Geri Bildirim
The Powerpuff Girls Story Maker
TamindirMobilOyunlarÇocukThe Powerpuff Girls Story Maker - IOS Için Powerpuff Girls Oyunu

The Powerpuff Girls Story Maker

(iOS)
The Powerpuff Girls Story Maker İndir Hemen İndir

258 MB
Satın Al

Editör Puanı: 5/5
5
The Powerpuff Girls Story Maker
The Powerpuff Girls Story Maker
The Powerpuff Girls Story Maker
The Powerpuff Girls Story Maker
The Powerpuff Girls Story Maker

Çocukların kendi hikayelerini yaratabilecekleri eğlenceli bir oyun

Murat İşçi Son güncelleme 55 dakika önce

The Powerpuff Girls Story Maker, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda özellikle çocuklarınızın beğenerek oynayabileceği harika bir hikaye kurma oyunudur. Oyunda kendi hikayesini kurabilen çocuklar hayal dünyalarını geliştirebiliyorlar.

Çocukların Carton Network kanalından beğenerek takip ettiği The Powerpuff Girls çizgi filminin mobil oyunu olan The Powerpuff Girls Story Maker, çocuklara kendi dünyalarını kurma imkanı sunuyor. Kendi hikayelerini kurabilen çocuklar animasyon filmler oluşturabiliyor ve Mojo Jojo'yu yenmeye çalışıyor. Eşsiz hikayeler oluşturabilen çocuklarınızın hazırladığı animasyonları telefonlarınıza indirebiliyor ve arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz. Kendi karakterine kendi sesini verebilen çocuklar yaratıcılıklarını konuşturabiliyorlar. Kişisel gelişim için önemli bir uygulama olarak nitelendirebileceğim The Powerpuff Girls Story Maker, çocukların severek oynayacağı bir oyundur. Eğer çocuğunuz Powerpuff Gils'ü takip ediyorsa bu oyun mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir oyundur.

Ayrıca oyunda bazı oyun içi satın alımlar yer alıyor. Bu nedenle telefonunuzu çocuğunuza verdiğinizde dikkatli olmanızda fayda var. İsteğiniz dışında satın alımlar olmaması için tetikte olmalısınız. Çocuğunuzun hayal dünyasını geliştirmek için The Powerpuff Girls Story Maker'ı tercih edebilirsiniz. Renkli görsellerin ve etkileyici atmosferin yer aldığı oyunu sakın kaçırmayın.

The Powerpuff Girls Story Maker oyununu iOS  cihazlarınnıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

The Powerpuff Girls Story Maker için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
Cartoon Network
The Powerpuff Girls Story Maker QR Kodu Okutarak İndir

Çocuk Popülerleri

  1. TRT Keloğlan
    TRT KeloğlaniPhone ve iPad İçin Keloğlan Oyunu
  2. Toca Life: City
    Toca Life: CityiPhone ve iPad için Çocuk Oyunu
  3. TRT Kare
    TRT KareiPhone ve iPad İçin Eğitici Çocuk Oyunu
  4. My Talking Tom
    My Talking TomiPhone ve iPad İçin Benim Konuşan Tom'um Oyunu
  5. Toca Kitchen 2
    Toca Kitchen 2iPhone ve iPad için Beceri Oyunu

The Powerpuff Girls Story Maker Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster