The Powerpuff Girls Story Maker(iOS)
Çocukların kendi hikayelerini yaratabilecekleri eğlenceli bir oyun
The Powerpuff Girls Story Maker, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda özellikle çocuklarınızın beğenerek oynayabileceği harika bir hikaye kurma oyunudur. Oyunda kendi hikayesini kurabilen çocuklar hayal dünyalarını geliştirebiliyorlar.
Çocukların Carton Network kanalından beğenerek takip ettiği The Powerpuff Girls çizgi filminin mobil oyunu olan The Powerpuff Girls Story Maker, çocuklara kendi dünyalarını kurma imkanı sunuyor. Kendi hikayelerini kurabilen çocuklar animasyon filmler oluşturabiliyor ve Mojo Jojo'yu yenmeye çalışıyor. Eşsiz hikayeler oluşturabilen çocuklarınızın hazırladığı animasyonları telefonlarınıza indirebiliyor ve arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz. Kendi karakterine kendi sesini verebilen çocuklar yaratıcılıklarını konuşturabiliyorlar. Kişisel gelişim için önemli bir uygulama olarak nitelendirebileceğim The Powerpuff Girls Story Maker, çocukların severek oynayacağı bir oyundur. Eğer çocuğunuz Powerpuff Gils'ü takip ediyorsa bu oyun mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir oyundur.
Ayrıca oyunda bazı oyun içi satın alımlar yer alıyor. Bu nedenle telefonunuzu çocuğunuza verdiğinizde dikkatli olmanızda fayda var. İsteğiniz dışında satın alımlar olmaması için tetikte olmalısınız. Çocuğunuzun hayal dünyasını geliştirmek için The Powerpuff Girls Story Maker'ı tercih edebilirsiniz. Renkli görsellerin ve etkileyici atmosferin yer aldığı oyunu sakın kaçırmayın.
The Powerpuff Girls Story Maker oyununu iOS cihazlarınnıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 9.0 ve üzeri
- Üretici:
- Cartoon Network
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The Powerpuff Girls Story Maker Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MobogenieKişiselleştirme Uygulaması
- WhatsApp İndirMesajlaşma Uygulaması
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı