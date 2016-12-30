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The Walking Dead: A New Frontier
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The Walking Dead: A New Frontier

(Android)
The Walking Dead: A New Frontier İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
The Walking Dead: A New Frontier
The Walking Dead: A New Frontier
The Walking Dead: A New Frontier
The Walking Dead: A New Frontier
The Walking Dead: A New Frontier

Telltale'in ünlü The Walking Dead serisi 3. sezonuyla devam ediyor

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

The Walking Dead: A New Frontier eğer The Walking Dead dizisinin hayranıysanız size heyecan dolu yeni maceralar sunabilecek bir mobil oyun.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletleriniz üzerinde oynayabileceğiniz bu macera oyunu, Telltale Games tarafından geliştirilmiş ve daha önceden ödüller kazanmış The Walking Dead oyununun 3. sezonu. Tıpkı bir dizi gibi sezonlar şeklinde ilerleyen oyunun her sezonunda yeni kahramanlar ve yeni maceralar karşımıza çıkıyor. Bu maceralar dizideki hikayeden farklı bir çizgiye sahipler, bu anlamda bize yeni ve alternatif bir senaryo sunuyorlar. Buna ek olarak The Walking Dead oyunu içerisinde dizideki kahramanlara da rastlayabiliyoruz.

The Walking Dead: A New Frontier'ın hikayesi Javier adlı kahramanımız üzerine odaklanıyor. Zombi kıyameti başladıktan sonra kahramanımızın ailesi elinden alınıyor. Javier medeniyetin yok olduğu bu dünyada umutsuzca yol alırken bir önceki sezonun kahramanı olan Clementine ile tanışıyor. Kendisi gibi büyük kayıplar veren Clementine ile birlikte kaderini çizmeye çalışan kahramanımıza yardımcı olduğumuz oyunda alacağımız kararlar hikayenin nasıl ilerleyeceğini ve nasıl sonlanacağını belirliyor.

The Walking Dead: A New Frontier yine serinin çizgi roman tadındaki görsel yapısına sadık kalmakta.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 5.0 ve üzeri
Üretici:
Telltale Games
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