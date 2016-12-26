?     Geri Bildirim
The Walking Dead: A New Frontier
TamindirMobilOyunlarRol YapmaThe Walking Dead: A New Frontier - IPhone Ve IPad Için Macera Oyunu

The Walking Dead: A New Frontier

The Walking Dead: A New Frontier İndir Hemen İndir

880 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
The Walking Dead: A New Frontier
The Walking Dead: A New Frontier
The Walking Dead: A New Frontier
The Walking Dead: A New Frontier
The Walking Dead: A New Frontier

The Walking Dead oyununun 3. sezonu karşınızda

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

The Walking Dead: A New Frontier, Minecraft: Story Mode ve Game of Thrones oyun serisi gibi başarılı oyunlarıyla tanıdığımız Telltale Games tarafından geliştirilen The Walking Dead oyununun 3. sezonu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınız ve iPad tabletleriniz üzerinde oynayabileceğiniz bu macera oyunu yine bölümler halinde yayınlanacak. The Walking Dead 3. sezon içinde farklı bir kahramanın macerasına tanık oluyoruz. Zombi kıyameti sonrasında Javier adlı kahramanımızın ailesi ve sahip olduğu her şey elinden alınıyor. Fakat Javier pes etmek yerine ailesinin izini sürmeye karar veriyor. Macerası sırasında da Clementine adındaki genç bir kızla karşılaşıyor. Bir önceki sezonun kahramanı olan Clementine ile yolları kesişen Javier macerasına bu genç kız ile devam ediyor. Biz de yapacağı seçimler konusunda Javier'e yardımcı oluyoruz.

Telltale'in ödüllü The Walking Dead serisinin yeni sezonu yine kendi tercihlerinizle şekillendirip sonlandırabileceğiniz bir hikayeye sahip. Oyunda çoğu zaman kritik kararlar almamız gerekcek, bu kararları verirken de zaman karşı yarıştığımız durumlarla karşılaşabileceğiz. Bu nedenle The Walking Dead: A New Frontier gerilim dolu bir oynanış da sunuyor.

The Walking Dead: A New Frontier, serinin klasik çizgi roman tadındaki grafiksel yapısını korumakta.

The Walking Dead: A New Frontier için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
Telltale Games
The Walking Dead: A New Frontier QR Kodu Okutarak İndir

Rol Yapma Popülerleri

  1. Mannequin Challenge
    Mannequin ChallengeiPhone ve iPad İçin Hareketsiz Durma, Donma Oyunu
  2. Survivalcraft 2
    Survivalcraft 2iPhone ve iPad için Rol Yapma Oyunu
  3. Minecraft: Story Mode
    Minecraft: Story ModeiPhone ve iPad için Minecraft Macera Oyunu
  4. Cooking Fever
    Cooking FeveriOS için Zaman Yönetimi Oyunu
  5. Rüyaların Efendisi
    Rüyaların EfendisiiOS Cihazlar İçin Rol Yapma Oyunu