The Walking Dead: A New Frontier, Minecraft: Story Mode ve Game of Thrones oyun serisi gibi başarılı oyunlarıyla tanıdığımız Telltale Games tarafından geliştirilen The Walking Dead oyununun 3. sezonu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınız ve iPad tabletleriniz üzerinde oynayabileceğiniz bu macera oyunu yine bölümler halinde yayınlanacak. The Walking Dead 3. sezon içinde farklı bir kahramanın macerasına tanık oluyoruz. Zombi kıyameti sonrasında Javier adlı kahramanımızın ailesi ve sahip olduğu her şey elinden alınıyor. Fakat Javier pes etmek yerine ailesinin izini sürmeye karar veriyor. Macerası sırasında da Clementine adındaki genç bir kızla karşılaşıyor. Bir önceki sezonun kahramanı olan Clementine ile yolları kesişen Javier macerasına bu genç kız ile devam ediyor. Biz de yapacağı seçimler konusunda Javier'e yardımcı oluyoruz.

Telltale'in ödüllü The Walking Dead serisinin yeni sezonu yine kendi tercihlerinizle şekillendirip sonlandırabileceğiniz bir hikayeye sahip. Oyunda çoğu zaman kritik kararlar almamız gerekcek, bu kararları verirken de zaman karşı yarıştığımız durumlarla karşılaşabileceğiz. Bu nedenle The Walking Dead: A New Frontier gerilim dolu bir oynanış da sunuyor.

The Walking Dead: A New Frontier, serinin klasik çizgi roman tadındaki grafiksel yapısını korumakta.