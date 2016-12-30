The Westport Independent, son derece kritik kararlar verdiğimiz, seçimlerimizin sonu değiştirdiği mobil oyunlar arasında. Sansür uygulama üzerine kurulu bir simülasyon oyunu olarak gösteriliyor ancak oyunda yaptığınız şey gazetenin içeriğini düzenlemek.

Gazetenin tek iletişim aracı olduğu dolayısıyla da gazete okumanın oldukça popüler olduğu bir dönemde geçen simülasyon tarzında hazırlanmış oyunda ülkedeki son bağımsız gazetesinde çalışan bir editör olarak görevimiz oldukça zor. İnsanların hem isyancılar hem de hükümet hakkında görüşlerini etkileyecek içeriklere gazetemizde yer vermememiz gerekiyor. Yalnız iş sadece bu tür bir içerik yazılmışsa yayınlamadan kaldırmakla bitmiyor; her iki taraftan da mektup ve mesajlarla baskı görüyoruz. Tabii ki gazetemizde çalışanlara da derdimizi anlatmamız gerekiyor.