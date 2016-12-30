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The Westport Independent
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The Westport Independent

(iOS)
The Westport Independent İndir Hemen İndir

71 MB
Editör Puanı: 4/5
4
The Westport Independent
The Westport Independent
The Westport Independent
The Westport Independent
The Westport Independent

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Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

The Westport Independent, iOS platformuna çıkış yapmış nadir gazetecilik oyunlarından biri. Eski stil görsel çizgilerinin kullanıldığı simülasyon türü oyunda ülkenin son bağımsız gazetelerinden birinde editör pozisyonunda çalışıyoruz. Görevimiz insanları ayaklandıracak içeriklere gazetede yer vermemek. Kararlarımız oldukça önemli.

Verdiğimiz kararlar neticesinde hikayenin değiştiği, dolayısıyla birden fazla sonu olan mobil oyunlar arasına alabiliriz The Westport Independent oyununu. Hem iPhone hem de iPad’de oynanabilir olan (ne yazık ki ücretli) gazetecilik simülasyonu diyebileceğim oyunda editör olarak insanların hem isyancılar hem de hükümet hakkında görüşlerini etkileyecek içeriklerin yayınlanmasını önlemek. Yazıları doğrudan kaldırıp, düzenleyip yayınlama şansına sahibiz. Ancak her kararda karşımızda birilerini buluyoruz. Kimi zaman mesajlar kimi zaman da mektuplar alıyoruz önemli kişilerden.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve üzeri
Üretici:
Coffee Stain Studios
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