The Witcher 3'ün Geliştiricileri Bir Zamanlar Sokaklarda Oyun CD'si Satıyormuş

Dünya genelinde büyük bir oyuncu kitlesine sahip olan aksiyon rpg türündeki oyun The Witcher 3: Wild Hunt, CDProjekt firması tarafından geliştirilmişti. Firmanın kurucularından birisi olan Marcin Iwinski ise ortağı ve en büyük dostu Michal Kicinski ile bu firmayı nasıl kurduklarını Glixel adlı bir internet sitesindeki röportajında anlattı.

"Kimse tarafından tanınmayan ve Polonya'da sıradan bir şekilde yaşamını sürdüren gençlerdik." ifadesi ile hayat hikayelerini anlatmaya başlıyor CDProjekt'in CEO'larından birisi olan Marcin Iwinski. Fakat bu gençler oldukça büyük başarılara imza attılar ve Fallout 4, Metal Gear Solid V, Bloodborne gibi birçok iyi oyunu geride bırakabilen The Witcher 3'ü geliştirdiler. Bu başarıları da karşılıksız kalmayarak San Francisco'da düzenlenen "Game Developers Choice Awards" ödüllerinde yılın oyunu ödülünü kazandı.

Polonyalı Marcin Iwinski kendisini ve CDProjekt adlı oyun geliştiricisi firmalarının ortak kurucusu olan arkadaşı Michal Kicinski'yi "meraklı oyuncular" olarak tanımlıyor. Ayrıca bir zamanlar oyun geliştirmek hakkında en ufak fikirlerinin olmadığını belirtiyor. Bu iki arkadaş bir zamanlar Polonya'ya yurtdışından gelen oyunların CD'lerini satarak geçimlerini sağlıyorlarmış. Daha sonra bir oyun dağıtım firması kurmuşlar fakat bu işte pek iyi olmadıklarını görmüşler. Oyun seçimi gibi konularda daha iyi olduklarını gören ikili buradan yola çıkarak CDProjekt'i kurmuşlar.

"Çok saçma gelebilir ama kendimizi Polonya'da tanrı gibi görüyorduk. Polonya'da hangi oyunların satılıp satılmayacağına biz karar veriyorduk diyebilirim. Yani oyun dünyasında birçok imkana erişme şansımız vardı. Hatta çalışma saatlerimizi 10.00 - 16.00 olarak belirlemiştik ve daha fazla oyun oynayabilmek için mesaiyi erken bitecek şekilde ayarlamıştık." şekinde açıklamalarla devam eden Marcin Iwinski kendileri için dönüm noktası olan bir olayı da şöyle anlatıyor:

"CES (Consumer Electronics Show) yani Tüketici Elektroniği Fuarı'nda gördüğümüz bir oyun dikkatimizi çekmişti. O da Warcraft 2 idi. Michal hemen bana bu oyunu almamız gerektiğini söyledi. Çünkü kendisi tam bir strateji oyunu hayranıydı. Gittik ve onlarla konuştuk, ardından Blizzard'ın İrlanda'daki bir deposundan 300 adet alıp dağıtımına başladık. Dağıtım işine girmemizin başlangıcı da bu şekilde olmuştu."

"Ardından dağıtım işine devam ettik ve her şeyi değiştiren oyun Baldur's Gate oldu. Bu rpg oyunu zamanında BioWare tarafından yayınlanıyordu ve firma Polonya'ya bu oyunu getirme konusunda kararsızdı. Biz ise onları ikna ettik ve oyunu ülkemize getirdik. Ardından 1 yılda 50.000 adet satarak büyük bir başarı elde ettik. Bu şekilde Polonya oyuncuları RPG türünü ne kadar sevdiğini bize göstermiş oldu ve tahminlerimiz doğru çıkmıştı. Bu olay sonrasında da kendi firmamızı kurup kendi RPG oyunumuzu geliştirerek daha iyi işler yapabileceğimizi düşündük ve The Witcher ile piyasaya giriş yaptık."

The Witcher serisinin ve geliştirici firma CDProjekt'in nasıl ortaya çıktığını içten bir dille anlatan Marcin Iwinski'nin tüm röportajını bu sayfadan okuyabilirsiniz.

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