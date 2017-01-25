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The Wolf
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The Wolf

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
The Wolf
The Wolf
The Wolf
The Wolf
The Wolf

Kurtların vahşi dünyasına girin.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

The Wolf, Android platformunda online gerçek zamanlı oynanış sunan ender kurt simülasyonu oyunlarından biri. Vahşi kurtların yerine geçip onlar gibi yaşam sürmemizi isteyen oyun rpg türünde.

Orta kalitede görseller (örnek görseller oyun içini yansıtmıyor ne yazık ki) sunan kurt simülasyonu oyununda vahşi kurtların dünyasına dalıyoruz. Co-op veya PvP modunda oynayabiliyoruz. Co-op modunda oynama seçersek oldukça geniş bir haritada tavşan, tilki, rakun, geyik gibi avlar bulmaya çalışıyor, diğer oyuncularla birlikte gözümüze kestirdiğimiz avları yiyerek ilerliyoruz. Heyecan seviyesini artırmak isteyenlere tavsiye edebileceğim savaş arena modunda ise diğer kurtlarla takım oluşturup karşımıza çıkanlarla mücadele ediyoruz.

Beyaz kurt, gri kurt, siyah kurt, Meksika kurdu gibi farklı özelliklere sahip kurtları kontrol edebiliyoruz. Kurtları vahşi doğada yönlendirmek için sol köşedeki analoğu, avlarımıza saldırmak, parçalamak, öldürmek için de sağ köşedeki pençe izini kullanıyoruz. Sağlık durumumuzu, seviyemizi sol üst köşeden kontrol ediyoruz. Ayrıca haritalar çok geniş olduğundan sağ üst köşeye bir de radar koyulmuş.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Swift Apps LTD
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