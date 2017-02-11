The Wolf eğer doğayı ve vahşi hayvanları seviyorsanız oynamaktan keyif alabileceğiniz bir kurt simülatörü.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz RPG dinamiklerine sahip The Wolf'ta bir kurtun yerine geçerek vahşi doğada zorlu bir hayatta kalma mücadelesine katılıyoruz. Bu mücadelede başarılı olmak için avlanmamız gerekiyor. Fakat avlanabilmek için de kendi bölgemizi belirlememiz ve bu bölgenin hakimiyetini koruyabilmek için diğer kurt sürüleriyle çarpışmamız gerekiyor.

The Wolf'da farklı hayvanları avlayabilmekteyiz. Oyunda tıpkı bir rol yapma oyunu oynuyormuş gibi kurtumuzu geliştirebiliyor, ona yeni yetenekler kazandırabiliyoruz. Ayrıca kurtunuzun görünümünü tercihlerinize göre yapılandırabiliyorsunuz. Online altyapıya sahip oyunda diğer oyuncularla PvP karşılaşmaları yapabilmemiz de mümkün.

The Wolf oyunculara geniş bir harita sunuyor. Güzel görünen grafiklere sahip olan oyunda kontroller de çok karışık değil.