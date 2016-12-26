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The Worst Knight
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The Worst Knight

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
The Worst Knight
The Worst Knight
The Worst Knight
The Worst Knight
The Worst Knight

Kralın kızıyla evlenmemek için kötü şövalye olmanız gerekiyor

Murat İşçi Son güncelleme 4 saat önce

The Worst Knight, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda kötü şövalye olmalı ve krallığınıza zarar vermelisiniz.

Kralın çirkin kızına koca olacak şövalyeyi seçen kralın isteğine karşı çıkanların cezası ölümdür. Başarılı şövalyeleri seçen kralın çirkin kızıyla evlenmemek ve aynı zamanda hayatta kalmak için kötü şövalye olmalı ve evlenmek kurtulmalısınız. Hayatta kalma mücadelesi olan The Worst Knight'da krallığınıza zarar vererek kralın fikrini değiştirmesini sağlıyorsunuz. Verilen görevleri yerine getirmeye çalışıyor ve farklı düşmanlarlla mücadele etmelisiniz. Koyunları öldürmeli, en kısa sürede en fazla zararı vermeli ve kızla evlenmekten kurtulmalısınız. Oldukça farklı bir kurgusu bulunan oyunda itibarınızı azaltmalısınız. Genelde kralın kızıyla evlenmeli ve iyi şövalye olmanız gerekmekte ancak bu oyunda işler biraz farklı yürüyor. Karakterinizi kontrol ederek zorlu oyun sahnelerinin üstesinden gelmelisiniz. Oyunda yer alan sesler ve grafikler de oldukça hoş. The Worst Knight oyunu sizleri bekliyor.

The Worst Knight oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
DADIU
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