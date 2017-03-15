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Tidal Rider 2
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Tidal Rider 2

(Android)
Tidal Rider 2 İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Tidal Rider 2
Tidal Rider 2
Tidal Rider 2
Tidal Rider 2
Tidal Rider 2

Tehlikeli sularda sörf yapıyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Mobil telefonlarınızda çılgınca sörf yapmanızı sağlayan Tidal Rider 2, eğlenceli kurgusu ve zorlu engelleriyle karşımıza çıkıyor. Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda çok eğleniyorsunuz.

Benzersiz fizik kurallarının işlediği son derece eğlenceli bir oyun olan Tidal Rider 2, beğenerek oynayabileceğiniz bir macera oyunudur. Oyunda becerilerinizi ve yeteneklerinizi sergiliyor, aynı zamanda da en uzun mesafeye ulaşmaya çalışıyorsunuz. Tehlikeli sularda sörf yapmaya çalışıyor ve yüksek puanlara ulaşıp arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda karakterinizi parmağınızla oynartıyor ve farklı karakterleri de seçebiliyorsunuz. Tek parmak ile oynayabileceğiniz oyunda çok eğleniyorsunuz. Özel güçleri de kullanabileceğiniz oyunda dikkatli olmanız gerekiyor.

Tuzaklarla dolu sularda azgın dalgalarla mücadele ediyor ve eğlenceli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Farklı itemlerin kilitlerini de açabiliyor ve oyuna renk katabiliyorsunuz. Bağımlılık yapıcı bir etkiye sahip olan Tidal Rider 2'yi zaman öldürmek için tercih edebilirsiniz.

Tidal Rider 2 oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Playmotive Ltd
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