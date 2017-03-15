Tidal Rider 2, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda zevkle oynayabileceğiniz bir sörf yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça eğlenceli dakikalar geçirmenizi sağlayan oyunda en uzun mesafeye ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Beğenerek oynayabileceğiniz bir sörf yapma oyunu olan Tidal Rider 2, becerilerinizi sonuna kadar test edebileceğiniz bir oyundur. Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz bir ortam sunan oyunda dikkatli olmalı ve tehlikelerden uzak durmalısınız. Akrobasik hareketleri de yapabileceğiniz oyunda tuzaklarla dolıu azgın sularda mücadele ediyorsunuz. Kolay bir oynanışa da sahip olan oyunda yüksek puanlara ulaşmalı ve en uzak mesafelere gitmelisiniz. Etkiletici bir atmosfere sahip olan oyunda farklı sörf tahtaları kullanabiliyor ya da farklı karakterleri seçebiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızı öldürmek için oynayabileceğiniz oyunda zevkli zamanlar geçiriyor ve bağımlılık da yaşayabiliyorsunuz. Azgın sularda mücadele ediyor ve yüksek skorlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Basit bir oynanışa sahip olan oyunu tek parmağınızla oynayabiliyorsunuz. Bu nedenle Tidal Rider 2'yi toplu taşıma araçlarında zaman geçirmek için tercih edebilirsiniz. Tidal Rider 2'yi sakın kaçırmayın.

Tidal Rider 2 oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.