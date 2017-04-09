TidyTabs1.2.0
Bilgisayarınızdaki karmaşıklığı sekmeleme özelliği ile düzenleyebilirsiniz
TidyTabs, masaüstü bilgisayarlarınızdaki pencerelere sekme özelliği kazandırabileceğiniz ücretsiz bir araçtır. Program ya da klasör farketmeksizin tüm pencereleri kendi arasında sekmeleyen TidyTabs, kolay bir kullanım deneyimi yaşatıyor.
Windows Gezgini, Microsoft Office ya da PuTTY gibi programları tıpkı Google Chrome'da olduğu gibi sekmeli bir şekilde kullanma imkanı sunan TidyTabs, bilgisayarınza işlevsellik kazandırıyor. Karmaşık çalışanlar için oldukça ideal bir yazılım olan TidyTabs, mutlaka her bilgisayarda olması gereken bir araçtır. Masaüstünüzü daha boş görmek istiyorsanız ve karşışıklıktan şikayetçiyseniz bu programı mutlaka denemelisiniz. Sürükle bırak şeklide çalışan TidyTabs, farklı özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Dilediğiniz programları sekmeleyebiliyor dilediklerinizi de devre dışı bırakabiliyorsunuz. Minimal boyutuyla bilgisarınızda da yer kaplamıyor. Sekmeleri özelleştirebiliyor ve daha güzel görünmesini de sağlayabiliyorsunuz.
Komut istemcisinden Office programlarına, Windows Gezgini'nden not defterine kadar kulladığınız tüm programları sekmeli gruplara bölebiliyorsunuz. Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan TidyTabs'i ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Bunun için kurulum sırasında karşınıza çıkan "Continue with TidyTabs Personel Edition" seçeneğini işaretlemeniz gerekiyor. Eğer daha fazla özelliğe sahip olmak istiyorsanız ücretli sürüme geçiş yapabilirsiniz.
TidyTabs ücretsiz sürümünün desteklediği özellikler:
- Tüm pencerelere sekme ekleme.
- Sekme görünümünü özelleştirmek
- Otomatik gizleme sekmeleri
- Dışlama listeleri
- Otomatik güncellemeler
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Nurgo Software
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