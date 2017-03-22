Tıkla Gelsin, genellikle fast-food menüleri tercih eden kişilere yönelik yemek sipariş uygulaması. Burger King başta olmak üzere bilinen fast-food zincirlerinin leziz menülerini Android telefonunuzdan hızlıca sipariş edebildiğiniz uygulama, zaman zaman kampanyalar da sunuyor.

Günümüzde özellikle genç kesmin yiyecek tercihi olan fast-food menüleriyle ünlü seçkin markaları bir araya toplayan TAB GIDA’nın yemek siparişi uygulaması Tıkla Gelsin, bünyesinde 5 markayı bulunduruyor. Burger King, Popeyes, Usta Dönerci, Arby’s ve Sbarro hızlı yiyecek zincirlerinin menülerini inceleyip hızlıca siparişinizi verebiliyorsunuz. Tüm siparişleriniz kaydoluyor. Böylelikle bir sonraki siparişinizde tekrar menü aramakla uğraşmadan hızlı bir şekilde siparişinizi söylüyorsunuz. Sipariş demişken, her siparişiniz sonrasında para puan kazanıyor; biriken puanlarınız da para yerine geçiyor.