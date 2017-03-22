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Tıkla Gelsin
TamindirMobilYaşamTıkla Gelsin - Android İçin Yemek Sipariş Uygulaması

Tıkla Gelsin

(Android)
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Editör Puanı: 4/5
4
Tıkla Gelsin
Tıkla Gelsin
Tıkla Gelsin
Tıkla Gelsin
Tıkla Gelsin

Fast-food türü beslenenler için yemek sipariş uygulaması

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Tıkla Gelsin, genellikle fast-food menüleri tercih eden kişilere yönelik yemek sipariş uygulaması. Burger King başta olmak üzere bilinen fast-food zincirlerinin leziz menülerini Android telefonunuzdan hızlıca sipariş edebildiğiniz uygulama, zaman zaman kampanyalar da sunuyor.

Günümüzde özellikle genç kesmin yiyecek tercihi olan fast-food menüleriyle ünlü seçkin markaları bir araya toplayan TAB GIDA’nın yemek siparişi uygulaması Tıkla Gelsin, bünyesinde 5 markayı bulunduruyor. Burger King, Popeyes, Usta Dönerci, Arby’s ve Sbarro hızlı yiyecek zincirlerinin menülerini inceleyip hızlıca siparişinizi verebiliyorsunuz. Tüm siparişleriniz kaydoluyor. Böylelikle bir sonraki siparişinizde tekrar menü aramakla uğraşmadan hızlı bir şekilde siparişinizi söylüyorsunuz. Sipariş demişken, her siparişiniz sonrasında para puan kazanıyor; biriken puanlarınız da para yerine geçiyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.S
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