Tıkla Gelsin, iPhone ve iPad üzerinden hızlı, kolay yemek siparişi verme uygulamalarından biri. Burger King başta olmak üzere popüler fast-food zincirlerinin sunduğu menüleri adresinize kadar getiren Tıkla Gelsin, zaman zaman fırsat ve teklifler de sunuyor.

Yemek hazırlayacak vakti olmayanlar, daha çok dışarıda hızlıca tüketilebilen yemekleri tercih edenler için hazırlanmış yemek sipariş uygulamalarından biri Tıkla Gelsin. iOS platformundaki birçok online yemek siparişi uygulamasından farklı olarak sadece seçkin fast-food zincirlerinin ürünlerini karşınıza çıkarıyor. Sipariş verebildiğiniz markalar arasında Usta Dönerci, Burger King, Popeyes, Sbarro, Arby’s var. Menü seçimi ve sipariş aşaması son derece pratik, hızlı olmakla birlikte tüm siparişleriniz kaydolduğundan sonraki siparişinizde aynı menüyü bulmakla uğraşmıyorsunuz. Ayrıca her sipariş sonrasında para puan kazanıyorsunuz.