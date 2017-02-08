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Tiles & Tales Puzzle Adventure
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Tiles & Tales Puzzle Adventure

(Android)
Tiles & Tales Puzzle Adventure İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Tiles & Tales Puzzle Adventure
Tiles & Tales Puzzle Adventure
Tiles & Tales Puzzle Adventure
Tiles & Tales Puzzle Adventure
Tiles & Tales Puzzle Adventure

Bulmaca çözerek ilerliyor ve canavarlarla mücadele ediyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Tiles & Tales Puzzle Adventure, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir puzzle oyunu olarak dikkat çekiyor. Maceradan macera atıldığımız oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyoruz.

Popüler 2048 oyunları tarzında bir oynanışa ve macera dolu dünyalara sahip olan oyunda savaş ve puzzle oyunları birleştirilmiş durumda. Puzzle çözerek rakiplerinizle savaşıyor ve büyülü dünyalarda ilerliyorsunuz. Kötü canavarlara karşı mücadele ediyor ve aynı zamanda da birbirinden zorlu bulmacaları çözmeye çalışıyorsunuz. Bulmacalardan elde ettiğiniz silahları kullanıyor ve rakibinize saldırı yapıyorsunuz. Oyunda yer alan sahneler son derece merak uyandırıcı ve etkileyici olsa da oynanış bakımından biraz geride olduğunu da söyleyebilirim. Bulmaca çözerek ilerlemek olayın heyecanını biraz geride bırakıyor diyebiliriz. Farklı kahramanları kullanabileceğiniz oyunda yüzlerce düşmanla mücadele edebiliyorsunuz. Yüzlerce bölüme sahip olan oyunda işiniz ise çok zor.

Oyunda bulmaca çözerek farklı özel güçlerin kilitlerini açabiliyor ve yeni dünyaları keşfedebiliyorsunuz. Oynanış bakımından puzzle oyunu olduğu için ise oyun sırasında dikkatli olmalı ve elinizi çabuk tutmalısınız. Benzersiz mekaniği ve gizem dolu maceralarıyla Tiles & Tales Puzzle Adventure oyunu sizleri bekliyor.

Tiles & Tales Puzzle Adventure oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. 

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Trilith - EGG
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