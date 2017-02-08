Tiles & Tales Puzzle Adventure, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir puzzle oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Puzzle ve savaşa oyunu karışımı bir kurguya sahip olan oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Macera dolu bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkan Tiles & Tales Puzzle Adventure, puzzle çözerek savaşlara katıldığınız bir oyundur. Oyunda büyülü dünyalarda savaşıyor ve zorlu mücadelelere katılıyorsunuz. Kötü canavarlarla mücadele ediyor ve zorlu bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz. Savaşlarda hamle yapmak için öncelikle puzzle çözüyor ve hamlelerin kilitlerini açıyorsunuz. Merak uyandırıcı ve etkileyici bir atmosferi bulunan oyunda çok eğleniyorsunuz. Farklı karakterlere de sahip olan oyunda yüzlerce bölüm yer alıyor. Öte yandan savaşların bulmaca çözerek yapılması ise oyuna biraz durgunluk katmış durumda. Bu nedenle aradığınız tüm aksiyonu oyunda bulamayabiliyorsunuz. Onun yerine beyninizi sürekli aktif tutuyor ve en kısa zamanda bulmacaları çözüyorsunuz.

Son zamanların popüler oyunları tarzında bir kurguyla karşımıza çıkan oyunda dikkatli olmalı ve en kısa sürede zorlu puzzleları çözmelisiniz. Benzersiz mekanikleri ve gizem dolu maceralarıyla Tiles & Tales Puzzle Adventure sizleri bekliyor. Eğer savaş ve bulmaca oyunları arasında git gel yapıyorsanz bu oyun size göre diyebilirim.

Tiles & Tales Puzzle Adventure oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.