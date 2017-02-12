Tim Cook Arttırılmış Gerçeklik Konusunda Çok Heyecanlı

Apple'ın CEO'su Tim Cook, İngiliz gazetesi The Independent'a verdiği röportaj ile AR yani arttırılmış gerçeklik hakkında fikirlerini söyledi. Cook bu röportajında AR teknolojilerine dair heyecanını da ortaya koymuş oldu.

Daha önce yaptığı açıklamalar ile VR teknolojlerinin karşısında AR'ın daha üstün olduğunu söyleyen Tim Cook, bu görüşünü The Inderpendent'a verdiği röportajda da sürdürdü. Hatta işi biraz abartarak, AR’ın ilerleyen yıllarda hayatın içinde "üç öğün yemek yemek" gibi kendine yer bulacağını söyledi. Arttırılmış gerçeklik teknolojilerinin sanal gerçekliğe göre çok daha iyi olduğunun altını çizen Cook, arttırılmış gerçeklik teknolojileri ile çevrenizden tam olarak kopmadan, yeni bir aleme adım atabilmenin çok önemli olduğunu da belirtti.

VR cihazlar için "Bugün insanların çoğu kendini uzun süre dünyadan soyutlayıp, bir odada hapsolmak istemiyorlar” diyen Cook, "AR ile bundan kurtuluyor ve dışarı çıkıp hayatınıza devam edebiliyor, dünyanın parçası oluyor ve iletişim kurmaya devam edebiliyorsunuz" da diyerek fikrini kuvvetle savunduğunu belli etti.

Akıllı Telefon Fikrine Benziyor

Arttırılmış gerçeklik çalışmalarını övmede sınır tanımayan Cook, ortaya atılan fikirlerin, neredeyse akıllı telefonlara eşit olduğunu da savundu. Daha doğrusu geliştirilecek teknolojilerin, akıllı telefonların yarattığı teknolojik devrime benzer bir akım yaratacağını iddia etti. Böylesine teknolojilerin hayatımızı iyileştirebileceği düşüncesinden hareketle çok heyecanlandığını da söyleyen Tim Cook, bunun oldukça eğlenceli olabileceğini de belirtti.

Tüm bunların yanı sıra iPhone 8’in AR teknolojileri ile bezenmiş şekilde piyasaya sürüleceğine dair iddialar ortaya atılmıştı. Henüz bu iddialar resmi olarak doğrulanmasa da, iPhone 8’in bu teknolojilerden bazılarını barındırması da muhtemel.

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