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Tim Cook: Yeni iPad Gençleri Coşturacak

Tim Cook: Yeni iPad Gençleri Coşturacak

Steve Jobs görevini bıraktıktan sonra Apple CEO'su olan Tim Cook, yeni iPad tabletler hakkında açıklama yaptı. Geçtiğimiz yıllarda hızlı bir şekilde büyümekte olan tablet pazarı son dönemde durulmuş, hatta küçülmeye başlamıştı. Bu değişim hem Android tabletleri hem de iPad tabletleri etkiliyordu. Sonuçta firmalar daha az tablet satışı gerçekleştiriyordu. Bu durumu değerlendiren Tim Cook mevcut iPad modellerinin kullanıcılarının favorisi olduğunu açıklıyor. Tim Cook'a göre iPad tabletler için müşteri memnuniyeti tavan yapmış durumda. Cook, iPad tabletlerin amiral gemisi olan iPad Pro için bu oranın yüzde 99 olduğunu iddia etmekte. 

Konuşması sırasında sözü yeni iPad'e getiren Tim Cook, geliştirmekte oldukları tabletin heyecan verici özelliklerle birlikte geleceğini dile getirmekte. Apple CEO'su yeni iPad'in gelişitirilme sürecinden memnun olduğunu ve işlerin gittği yön hakkında pozitif düşüncelere sahip olduğunu da sözlerine eklemekte.

Tim Cook bahsettiği heyecan verici özellikler hakkında herhangi bir detay paylaşmadı. Daha önceki sızıntılar yeni iPad'in 10.5 inç boyutundaki bir ekrana sahip olacağına işaret ediyordu. Gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız.

Apple’ın CEO’su Tim Cook, Trump’a Tepkisini Belirtti

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Yazar: - 03.02.2017

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