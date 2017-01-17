TIMPUZ, sayılara dikkatlice dokunarak kasanın şifresini bulmaya çalıştığımız bir bulmaca oyunu. Rakamlarla arası iyi olan, kafa yorucu bulmaca oyunlarından keyif alan herkese tavsiye edeceğim Android oyunu.

Ücretsiz indirilip oynanabilen bulmaca oyununda kasanın içine ulaşabilmek için kutucuklardaki rakamlara dokunarak 1’e indiriyoruz. Tüm kutucukları açmayı başardığımızda kasanın içiyle karşı karşıya geliyoruz. Bu noktada oyunun kolay olduğunu düşünebilirsiniz. İlk bölümler oyuna ısındırma amaçlı, kolay tasarlanmış elbette ancak birkaç bölüm geçtikten sonra kutucukların artırması, dokunuş hakkınızın azaltılmasıyla oyunun gerçek zorluk düzeyiyle tanışıyoruz.