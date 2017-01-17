TIMPUZ, kafa yorarak ilerleyebileceğiniz bulmaca oyunları arasında. Kutucuklara dokunarak kasanın şifresini çözmeye çalıştığınız oyunda ilerledikçe açılması daha güç kasalar karşınıza geliyor. 999. kasayı görmeyi başarırsanız oyunun en iyisi ilan ediliyorsunuz.

iOS platformuna da ücretsiz gelen bulmaca oyununda kasanın içine ulaşmak için gerekli şifreyi kutucuklara dokunarak bulmanız isteniyor. Ancak şifreye ulaşırken yeniden deneme lüksünüz yok. Kutucuklara dokunuş sırasını çok iyi ayarlamalısınız. Kaç hakkınız kaldığını kasanın üzerindeki yeşil sayaçtan görebiliyorsunuz. Ne kadar az dokunuşla kasayı açarsanız puanınız da o kadar yüksek oluyor ancak çoğu zaman ucu ucuna şifreyi çözüyorsunuz.