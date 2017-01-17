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TIMPUZ
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TIMPUZ

(iOS)
TIMPUZ İndir Hemen İndir

89 MB
Editör Puanı: 3.5/5
3.5
TIMPUZ
TIMPUZ
TIMPUZ
TIMPUZ
TIMPUZ

Kasaların şifrelerini çözmek kolay olmayacak.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

TIMPUZ, kafa yorarak ilerleyebileceğiniz bulmaca oyunları arasında. Kutucuklara dokunarak kasanın şifresini çözmeye çalıştığınız oyunda ilerledikçe açılması daha güç kasalar karşınıza geliyor. 999. kasayı görmeyi başarırsanız oyunun en iyisi ilan ediliyorsunuz.

iOS platformuna da ücretsiz gelen bulmaca oyununda kasanın içine ulaşmak için gerekli şifreyi kutucuklara dokunarak bulmanız isteniyor. Ancak şifreye ulaşırken yeniden deneme lüksünüz yok. Kutucuklara dokunuş sırasını çok iyi ayarlamalısınız. Kaç hakkınız kaldığını kasanın üzerindeki yeşil sayaçtan görebiliyorsunuz. Ne kadar az dokunuşla kasayı açarsanız puanınız da o kadar yüksek oluyor ancak çoğu zaman ucu ucuna şifreyi çözüyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
2
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
111Percent
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