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Tinder Artık Web Üzerinden de Kullanılabilecek

Tinder Artık Web Üzerinden de Kullanılabilecek

Tinder sonunda bir mobil uygulama olmaktan kurtuluyor. Tinder yapımcıları uygulamanın web üzerinden de kullanılabiliyor olmasını sağlayan çalışmalarını tamamladılar. Web üzerinde Tinder Online adıyla hizmet verecek olan uygulama, şimdilik belli ülkelerde erişime açılıyor.

Tinder Online bugünden itibaren Brezilya, Arjantin, Kolombiya, Endonezya, İtalya, Meksika, İtalya ve İsveç'te web tarayıcıları üzerinden de hizmet verecek. Standart mobil Tinder uygulamasındaki tüm beğenme, mesajlaşma ve standart diğer hizmetler bundan böyle bu ülkelerde web tarayıcıları üzerinden de kullanılabilecek.

Uygulamada ki standart sistemle çalışacak olan Tinder Online, bazı klavye kısa yolları sayesinde mobil uygulamadan daha hızlı çalışıyor. Küresel çıkışını ne zaman yapacağı henüz açıklanmayan Tinder Online şimdilik test aşamasında. Tinder uygulamasındaki Facebook bütünleşmesi Tinder Online'da çok zorunlu kılınmamış. Web üzerinde bir sosyal hesap bağlantısı yapmak yerine sadece telefon numarasıyla da üye olunabiliyor.

İndir7 MB
Tinder Android
Tinder Android Android için Arkadaşlık Uygulaması

İndir9.6 MB
Tinder iOS
Tinder iOS iPhone ve iPad için Arkadaşlık Uygulaması

Tinder Kullananlara Müjde, Artık Partnerinizi Yapay Zeka Bulacak

Tinder Video İşine Giriyor

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Yazar: - 28.03.2017

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