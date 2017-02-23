Tinder Kullananlara Müjde, Artık Partnerinizi Yapay Zeka Bulacak

Belirli uzaklıklarda yaşayan kullanıcılarını eşleştiren uygulama Tinder, kendini geliştirmeye devam ediyor. İki kişinin birbirinin fotoğraflarını beğendiğinde sohbet edebildiği çöpçatanlık uygulaması, şu an sadece yaş, konum ve Facebook arkadaşlarınız gibi verileri kullanabiliyor. Tinder’ın CEO’su Sean Rad, ilerleyen dönemde uygulamaya yapay zekanın dahil olacağını duyurdu.

Teknoloji Konferansı Startup Grind’de konuşan Rad, gelecekte olabilecekleri "Hey Siri, bu akşam neler oluyor?' diye sorduğunuzda, önerilerde Tinder açılacak, -Sokağın aşağısında hoşlanabileceğin biri var. O da senden hoşlanıyor. Yarın akşam boş. İkinizin de aynı müzik grubunu sevdiğinizi biliyoruz, ve yarın onlar sahneye çıkıyor. Size bilet almamızı ister misiniz?'- diyebilir” şeklinde özetledi. Tinder’ın, beş yıl içerisinde büyük gelişme kaydedeceğinin altını çizen uygulamanın kurucusu, bunun kulağa korkutucu geldiğini kabul ettiğini de söyledi.

BBC'nin teknoloji muhabiri Dave Lee, haberinde yer verdiği gelişme hakkında "Tinder'ın kaydırmalı ara yüzü sayesinde milyonlarca insanın hayatı değişti. Yapay zekanın flört uygulamalarıyla buluşması, bu teknolojinin en ilgi çekici kullanım alanlarından biri olabilir" diye yorum yaptı.

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