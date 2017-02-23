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Tinder Kullananlara Müjde, Artık Partnerinizi Yapay Zeka Bulacak

tinder yapay zeka

Belirli uzaklıklarda yaşayan kullanıcılarını eşleştiren uygulama Tinder, kendini geliştirmeye devam ediyor. İki kişinin birbirinin fotoğraflarını beğendiğinde sohbet edebildiği çöpçatanlık uygulaması, şu an sadece yaş, konum ve Facebook arkadaşlarınız gibi verileri kullanabiliyor. Tinder’ın CEO’su Sean Rad, ilerleyen dönemde uygulamaya yapay zekanın dahil olacağını duyurdu.

Teknoloji Konferansı Startup Grind’de konuşan Rad, gelecekte olabilecekleri "Hey Siri, bu akşam neler oluyor?' diye sorduğunuzda, önerilerde Tinder açılacak, -Sokağın aşağısında hoşlanabileceğin biri var. O da senden hoşlanıyor. Yarın akşam boş. İkinizin de aynı müzik grubunu sevdiğinizi biliyoruz, ve yarın onlar sahneye çıkıyor. Size bilet almamızı ister misiniz?'- diyebilir” şeklinde özetledi. Tinder’ın, beş yıl içerisinde büyük gelişme kaydedeceğinin altını çizen uygulamanın kurucusu, bunun kulağa korkutucu geldiğini kabul ettiğini de söyledi.

BBC'nin teknoloji muhabiri Dave Lee, haberinde yer verdiği gelişme hakkında "Tinder'ın kaydırmalı ara yüzü sayesinde milyonlarca insanın hayatı değişti. Yapay zekanın flört uygulamalarıyla buluşması, bu teknolojinin en ilgi çekici kullanım alanlarından biri olabilir" diye yorum yaptı.

İndir7 MB
Tinder Android
Tinder Android Android için Arkadaşlık Uygulaması

İndir9.6 MB
Tinder iOS
Tinder iOS iPhone ve iPad için Arkadaşlık Uygulaması

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Yazar: - 23.02.2017

Tinder Kullananlara Müjde, Artık Partnerinizi Yapay Zeka Bulacak İçin Yorum Yaz

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