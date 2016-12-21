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Tinder Sayesinde Avrupa'yı Bedavaya Gezdiler

tinder avrupa turu

"Yes Challenge" adlı Youtube kanallarında kendi çaplarında yayın yapan Matt Dajer ve Ammar Kandil isimli iki kafadar, Tinder uygulaması sayesinde Avrupa’yı bedavaya gezdiler. Gençler, önceden planladıkları gibi, üç Avrupa şehrini hiçbir konaklama ve yemek masrafı olmadan dolaştılar.

Gözü kara gençler, sırasıyla Amsterdam, Paris ve Barcelona şehirlerini tek kuruş ödemeden gezme planlarını devreye sokarken güvendikleri tek şey ünlü tanışma uygulaması Tinder idi. Seyahatleri boyunca sahiden de hiçbir ücret ödemeden bu üç şehri de gezip konakladılar. Tinder vasıtasıyla tanıştıkları insanları, kendilerini evlerinde ağırlamaya ikna eden gençler bununla da kalmayıp karınlarını da yine bu insanlar sayesinde doyurdu.

Maceralarının ilk gününe Amsterdam’da başlayan gençler, akşam saatlerine kadar kendilerine kalacak bir yer bulamazken Tinder’dan gelen eşleşmeler ikilinin imdadına yetişti. Böylece tam bu işe olan inançlarını yitirecekken, gençler maceralarına devam etti. Hem yemek hem de konaklamayı bu yolla halleden gençler, ikinci günlerinde Paris ve son günlerinde de Barcelona’yı yine bu yöntemle gezerken hiçbir şekilde de bir ücret ödemediler.

Bu başarılı Tinder seyahatinin ardından, Matt ve Ammar ikilisi gösterdiler ki Tinder uygulaması amacı dışında da etkin bir şekilde kullanılabilir. Bu deneyimlerini de ikili tabi ki "Yes Challenge" isimli kanallarında paylaştılar. Kendilerini yürekten kutluyoruz ve aşağıdaki bu eğlenceli videoyu izlemenizi öneriyoruz.


İndir7 MB
Tinder Android
Tinder Android Android için Arkadaşlık Uygulaması

İndir9.6 MB
Tinder iOS
Tinder iOS iPhone ve iPad için Arkadaşlık Uygulaması

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Yazar: - 21.12.2016

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